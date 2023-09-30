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Премьер Украины сообщил о повреждении 37 оборонных предприятий

Премьер Украины Шмыгаль сообщил о повреждении 37 оборонных предприятий
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Фото: Global Look Press/State Emergency Service of Ukraine
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На Украине было повреждено 37 предприятий оборонной промышленности. Об этом 30 сентября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению», — сказал Шмыгаль, слова которого приводит агентство УНН.

Он также отметил, что украинские оборонные предприятия, специализирующиеся на производстве вооружений и военной техники, каждый месяц увеличивают свое производство. Кроме того, Шмыгаль подчеркнул начало проектов по производству украинским правительством различных беспилотных летательных аппаратов.

В этот же день на территории Матвеевской общины в Запорожье, подконтрольной Киеву, был поврежден взрывом объект критической инфраструктуры, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram-канале.

«Сегодня, в период времени с 10:06 до 10:20 было нанесено два ракетных удара (тип ракет устанавливается) по территории Матвеевской ОТГ», — уточнил Малашко.

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В Министерстве обороны РФ эти данные не комментировали.

В этот же день украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области. По данным интернет-издания Ukraina.ru, мощные взрывы также прогремели в Запорожской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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