Игорь Николаев сократит количество выступлений после операции

Певец и композитор Игорь Николаев сократит число выступлений после перенесенной операции, а также повысит их стоимость как минимум на 1 млн рублей. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что певец принял решение проводить не больше двух-трех концертов в месяц после общения с врачами и семьей. Ценник на них будет начинаться от 4 млн. Пока в планах концерты только недалеко от Москвы.

Накануне артиста выписали из больницы после того, как он был 15 сентября госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Проблемы со здоровьем у 63-летнего артиста возникли еще в начале года, когда он попал в больницу с инфарктом. Музыканта прооперировали и поставили ему два стента.