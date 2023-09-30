Реклама
Прямой эфир
Мир
В США представили проект бюджета без помощи Украине
Общество
Стали известны подробности задержания мэра Печоры Валерия Серова
Мир
Эксперт назвал стремление ФРГ поставить Taurus Украине «ходом ва-банк»
Мир
В США сообщили об эвакуации раненных на Украине американских наемников
Общество
СК возбудил в отношении Серова дело о получении взятки в особо крупном размере
Политика
Путин поздравил главу Абхазии с Днем победы и независимости
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 30 сентября
Мир
При обрушении шахты в Зимбабве погибли минимум шесть человек
Общество
Сотрудники МЧС эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя
Мир
На Украине сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском
Мир
Более 100 тыс. человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха
Мир
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
Мир
Полиция арестовала возможного убийцу рэпера Тупака Шакура спустя 27 лет
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы
Сюжет:

В России запустят в серийное производство FPV-дрон «Воробей»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серийное производство FPV-дрона «Воробей», который предназначен для поражения бронированной техники, начнется с октября 2023 года. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков.

«Нами получено заключение об успешных результатах официальных испытаний FPV-дрона «Воробей» и ретранслятора связи для беспилотных летательных аппаратов «Облачко» в зоне спецоперации. Было принято решение о серийном производстве наших изделий для нужд СВО с октября этого года», — передает его слова ТАСС.

При этом Братеньков отметил, что данные о количестве техники для российских войск не разглашаются.

Дроны «Воробей» оснащают кумулятивными боеприпасами, которые весят около 500 г. Это, в свою очередь, позволяет им пробивать броню до 200 мм. Помимо этого, ретрансляторы «Облачко» способствуют применению таких дронов на дистанциях свыше пяти километров, учитывая, что оператор может быть в укрытии.

Может бить: российские ракеты обошли систему ПВО, вооруженную западными ЗРК
Лишившись большей части советских комплексов С-300, украинская оборона потеряла эффективность, полагают эксперты

Ранее, 21 сентября, главный конструктор организации Александр Захаров рассказал о создании аналога дрона-камикадзе «Герань». Новый беспилотник «Италмас» представляет собой дрон-камикадзе, начиненный взрывчатым веществом. Его задача — зависать над целью противника, пока не будет дана команда, и тогда БПЛА должен устремляться к назначенной точке, чтобы взорвать выбранный вражеский объект. Дальность действия такого дрона переваливает за 200 км.

До этого, 18 сентября, стало известно, что военные группы «Царские волки» получат для испытаний в зоне спецоперации от НПО «Андроидная техника» дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80». Беспилотники собраны из композитных материалов, что позволило значительно снизить их вес. Устройства этой модели способны развивать скорость до 130 км/ч.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023