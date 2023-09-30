Трамп изобразил потерявшегося на сцене Байдена и сорвал овации

На митинге сторонников бывшего президента США Дональда Трампа в Калифорнии 29 сентября бизнесмен спародировал нынешнего американского лидера Джо Байдена.

«Чувак (Байден. — Ред.) не может найти выход со сцены! Вот сцена, я раньше ее не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: «Где я? Где я, черт возьми?» Не, он ужасен», — отметил Трамп.

Собравшиеся рассмеялись после такого выступления политика.

Ранее, 27 сентября, политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание на рост популярности Трампа на фоне его участия в судебных разбирательствах.

Бывшему президенту предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Сообщается, что ему может грозить более 700 лет тюрьмы.

Сам бизнесмен полностью отрицает свою вину, считая, что весь процесс уголовного преследования в его отношении является политически мотивированным.