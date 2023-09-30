Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 30 сентября

Небольшая облачность, без осадков и до +23 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 30 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +21…+23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +11.

Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5–11 м/c.

Атмосферное давление составит 745–749 мм ртутного столба.

Ранее, 29 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температуре в столице не хватило всего 0,1 градуса для установления нового рекорда.

26 сентября главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что сентябрь в этом году оказался аномальным сразу по двум пунктам. Сентябрь в Москве стал рекордсменом по теплу и дефициту осадков.