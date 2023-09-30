Конгрессмены не утвердили проект финансирования правительства США до 31 октября

Палата представителей конгресса США отвергла не понравившийся Белому дому законопроект о краткосрочном финансировании федерального правительства. Об этом 29 сентября сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что против билля «О сокращении расходов и пограничной безопасности» проголосовали 232 конгрессмена, за — 198.

Краткосрочный бюджет был рассчитан до конца октября и предотвращал шатдаун, который может наступить 1 октября.

По информации CNN, был объявлен перерыв в голосовании по законопроекту о краткосрочном финансировании до 12:00 30 сентября (19:00 мск).

Ранее, 23 сентября, правительство США начало подготовку к возможной приостановке работы, в случае если законодатели не смогут договориться по поводу продления финансирования. Если решение не будет принято, миллионам госслужащих и военных не выплатят зарплату, а федеральные программы — от некоторых проверок безопасности пищевых продуктов и до фондов по уходу за детьми — резко прекратят работу.

В тот же день президент США Джо Байден призвал членов Республиканской партии не допустить приостановку работы правительства США. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

Комментируя эти события, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что приостановка работы правительства США приведет к сокращению помощи Украине. По его мнению, у Байдена нет возможности избежать шатдауна — этот процесс произойдет автоматически 1 октября. Однако, как отметил американист, это не приведет к какой-то моментальной катастрофе для американского правительства.

26 сентября спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал американского президента лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном из-за отсутствия общего согласия по принятию временного бюджета страны. Он также отметил, что было бы очень важно провести встречу с Байденом, чтобы предотвратить приостановку работы правительства.