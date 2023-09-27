Пушилин заявил о попытках ВСУ провести разведку боем на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести разведку боем в районе Новомайорского, российские войска частично уничтожили и отбросили противника на исходные позиции. Об этом 27 сентября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что аналогичные действия со стороны украинских сил были зафиксированы около населенных пунктов Торское, Невское, Ямполь в ДНР.

«Попытки нивелированы. Противник частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, российские силы пресекли попытки украинских войск прорвать оборону на южном фланге Артемовска (украинское название — Бахмут) в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в ЛНР.

Также Пушилин указал, что российские войска улучшили позиции в районе Серебрянского лесничества.

Накануне Пушилин сообщил об улучшении позиций РФ на авдеевском и марьинском направлениях. По его словам, было уничтожено несколько опорных пунктов противника.

До этого, 18 сентября, российские артиллеристы нанесли значительный ущерб ВСУ на территории ДНР. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены шесть минометных расчетов противника. Авиацией были поражены места скопления живой силы и техники украинских войск в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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