Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На юге Москвы столкнулись сразу пять иномарок
Общество
Генконсульство Финляндии в Петербурге сообщило о прекращении работы
Общество
Росгвардия отметила 75-летие Героя России Анатолия Романова
Общество
Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
КНДР передала американского военнослужащего Кинга США
Мир
Парламент Испании отклонил кандидатуру лидера консерваторов на пост премьера
Здоровье
В России зарегистрировали 165 препаратов для лечения сахарного диабета
Мир
Военный эксперт объяснил сложности ВСУ при работе с западной техникой
Мир
Российский FPV-дрон уничтожил вышку связи ВСУ в Сумской области
Спорт
Сборные Латвии и Польши по футболу отказались играть с командами РФ на турнирах
Здоровье
Врач предупредила об опасных последствиях дефицита воды в организме
Экономика
Эксперт объяснил рост биржевых цен на бензин и дизельное топливо в России
Мир
В Армении сообщили о прибытии более 50 тыс. человек из Нагорного Карабаха
Мир
WSJ раскрыла причину частых поломок западного оружия у ВСУ
Сюжет:

Пушилин заявил о попытках ВСУ провести разведку боем на краснолиманском направлении

Пушилин: попытки ВСУ проводить разведку боем на краснолиманском направлении нивелированы
0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести разведку боем в районе Новомайорского, российские войска частично уничтожили и отбросили противника на исходные позиции. Об этом 27 сентября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что аналогичные действия со стороны украинских сил были зафиксированы около населенных пунктов Торское, Невское, Ямполь в ДНР.

«Попытки нивелированы. Противник частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, российские силы пресекли попытки украинских войск прорвать оборону на южном фланге Артемовска (украинское название — Бахмут) в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в ЛНР.

Также Пушилин указал, что российские войска улучшили позиции в районе Серебрянского лесничества.

Игра на выбивание: ВС РФ продвинулись в районе Купянска
Значительно расширена подконтрольная зона вблизи сел Синьковка и Петропавловка

Накануне Пушилин сообщил об улучшении позиций РФ на авдеевском и марьинском направлениях. По его словам, было уничтожено несколько опорных пунктов противника.

До этого, 18 сентября, российские артиллеристы нанесли значительный ущерб ВСУ на территории ДНР. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены шесть минометных расчетов противника. Авиацией были поражены места скопления живой силы и техники украинских войск в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023