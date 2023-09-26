Пушилин заявил об улучшении позиций РФ на авдеевском и марьинском направлениях
Российские военные за последние сутки улучшили позиции на авдеевском и марьинском направлениях. За сутки было уничтожено несколько опорных пунктов противника, сообщил 26 сентября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Сейчас там не только серая зона расширена, но и уничтожено несколько опорных пунктов противника», — отметил он в эфире телеканала «Соловьев Live».
Так, он указал, что за сутки есть улучшения позиций Вооруженных сил (ВС) РФ на авдеевском и марьинском направлениях.
Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, что российские войска отбили украинский опорный пункт в лесном массиве в зоне проведения спецоперации. В ведомстве подчеркнули, что зачистили позиции армии Украины штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) при поддержке бронегруппы на БМД-4М и Т-90М. В результате украинские боевики отступили, бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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