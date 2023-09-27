Гони монету: кто заменит Binance в России

Криптобиржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса новому криптообменнику CommEX, созданному буквально накануне, 26 сентября. В начале месяца после очередных ограничений со стороны биржи российские пользователи Binance подверглись массивной атаке хакеров. Что будет с активами россиян и какие биржи продолжают сотрудничество с Россией в 2023 году — в материале «Известий».

Почему Binance уходит из России

Одна из крупнейших по объемам торгов криптовалютных бирж, Binance, после ряда ограничений деятельности для россиян решила полностью уйти с отечественного рынка, продав бизнес. Впервые об этом стало известно в конце августа: американская The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванный источник, что компания рассматривает и такой вариант. Одной из причин продажи бизнеса является угроза санкций со стороны США, полагают эксперты.

«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — сказано в заявлении директора по соблюдению нормативных требований Ноя Перлмана.

Покупателем российских активов Binance станет новый криптообменник CommEX, процесс перехода займет год, говорится в сообщении биржи. В рамках заключенного соглашения биржа полностью прекратит свою деятельность в России без права на получение части прибыли после продажи и без возможности обратного выкупа долей. «Все активы существующих российских пользователей в безопасности и надежно защищены», — заверили в Binance.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Уход криптовалютной биржи Binance из РФ, продажа российского бизнеса CommEX — негативная ситуация для пользователей, однако критических последствий быть не должно, пояснил «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, отметив, что необходимо будет адаптироваться под новые реалии.

Что известно о криптообменнике CommEX, купившем активы Binance

Новый криптообменник CommEX зарегистрирован на Сейшельских островах и ориентирован на работу со странами СНГ и Азии, а также с пользователями из Крыма. На бирже доступно пополнение кошелька в рублях и все наиболее ценные криптовалюты. Компания обещает наращивать ликвидность и постепенно добавлять новые монеты. Также в ближайшее время обещают добавить возможность пополнения и вывода средств на карты российских банков.

Платформа открылась накануне, 26 сентября 2023 года, у нее есть официальный русскоязычный чат в Telegram. Однако приложения для iOS и Android пока нет, их обещают выпустить в ближайшее время. Также представители компании обещают ответить на все вопросы пользователей специальным сообщением и уверяют, что деньги пользователей Binance остаются в полной безопасности. Номера кошельков будут отличаться от тех, что были на Binance.

Лимит на вывод средств без верификации (KYC) установлен в размере 2 BTC. При этом прохождение KYC нужно только для p2p- и фиатных операций. Последние пока не действуют, но будут запущены в ближайшее время. Комиссия на фьючерсы составит 0,02% и 0,07% для мейкеров и тейкеров соответственно.

Фото: ТАСС/Shutterstock/La Nacion via ZUMA Press

Что такое Binance, когда биржа пришла в Россию, ограничения для россиян

Binance была основана в 2017 году, а в 2018-м уже пришла в Россию, заняв к середине 2021 года лидирующие позиции на рынке. В компании отмечали «гиперактивность» российского криптосообщества. В новой CommEX также подтверждают, что российский крипторынок входит в топ-3.

В первые дни после начала СВО на Украине Binance пережила взрывной рост рублевых торгов на фоне санкций. Однако впоследствии компания стала вводить ограничения против россиян. Например, уже в апреле 2022 года Binance запретила жителям РФ держать на бирже больше €10 тыс. и потребовала в течение 90 дней вывести всё лишнее. Однако на практике для сохранения кошелька было достаточно представить любой документ о том, что пользователь живет не в России.

В июне 2022-го в иностранных СМИ появлялась неподтвержденная информация о том, что биржа могла предоставить российским следователям данные о тех, кто переводил деньги Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). В компании эту информацию опровергли.

В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис, объяснив это принятием десятого пакета санкций ЕС. А в конце августа 2023 года Binance запретила пользователям из России проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через p2p-площадку. Как объяснил «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, такой запрет затронул в первую очередь тех, кто использовал сервис для вывода средств за границу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В сентябре 2023 года российские пользователи криптобирж, и прежде всего Binance, подверглись массированной атаке хакеров. Активность киберпреступников возросла после того, как финансовая платформа ввела новые ограничения против россиян.

Какие криптобиржи работают в России в 2023 году

Несмотря на уход крупнейшего оператора, россияне не останутся без рынка криптовалют, хотя доступ к нему может подорожать и усложниться. Также сложнее станет купить некоторые экзотические монеты. «В целом рынок сохранится, но станет менее «глобальным», ведь CommEX вряд ли сохранит всю функциональность Binance. Скорее это будет локализованный продукт с акцентом на российский рынок», — объяснил «Известиям» Владислав Антонов.

Помимо Binance существует множество других крупных бирж, таких как OKX, Bybit, Huobi, уточнял ранее эксперт. Эти биржи по-прежнему работают в России и разрешают p2p-операции в любых валютах, включая доллары и евро. За рубли можно покупать USDT. Большой список бирж можно отсортировать по параметрам и посмотреть на портале CoinMarketCap.

«Далее нужно открывать последние регламенты других бирж и искать новые способы перевода фиата через P2P. С одной биржи можно перевести криптовалюту на другую и вывести, где еще не введен запрет», — уточнил эксперт.