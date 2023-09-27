Аналитик объяснил последствия ухода из России биржи Binance

Уход криптовалютной биржи Binance из РФ, продажа российского бизнеса CommEX — негативная ситуация для пользователей, однако критических последствий быть не должно, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 27 сентября, отметив, что необходимо будет адаптироваться под новые реалии.

Говоря о том, как переход на платформу CommEX отразится на россиянах, эксперт уточнил, что пользователям придется пройти повторную верификацию и перевести свои средства на CommEX, что потребует дополнительных усилий и времени.

«Функционал CommEX может отличаться от привычного интерфейса Binance. Пользователям потребуется время, чтобы разобраться в новом сервисе. <…> Условия работы на CommEX (комиссии, лимиты, доступные инструменты) могут быть другими. Нужно будет изучить новые правила. Техподдержка теперь будет осуществляться российской командой CommEX, качество поддержки может измениться», — сказал аналитик.

Кроме того, он добавил, что пока не известно, как CommEX будет развивать продукты и сервисы Binance в России дальше, поэтому возможно сокращение некоторых услуг.

Также он предположил, что переходный период до полного закрытия Binance в России может сопровождаться техническими сбоями и нестабильностью сервиса.

«Рынок криптовалют в России станет менее доступным, конкурентным и, возможно, более дорогим из-за ухода Binance. Доступ к некоторым экзотическим альткоинам может сократиться. В целом рынок сохранится, но станет менее «глобальным», ведь CommEX вряд ли сохранит всю функциональность Binance. Скорее это будет локализованный продукт с акцентом на российский рынок», — объяснил Антонов.

Касаясь темы причин ухода Binance, эксперт подчеркнул, что сыграли роль как репутационные риски из-за санкций, так и желание сосредоточиться на более перспективных рынках.

«При сохранении деятельности в России Binance столкнулась бы с рядом ограничений и регуляторных сложностей. Видимо, компания решила, что эти издержки перевешивают потенциальную выгоду от работы в России», — заключил аналитик.

Binance сообщила о продаже российского бизнеса 26 сентября.

Ранее, 28 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на неуказанного представителя организации написала, что Binance может покинуть российский рынок.

В тот же день Binance запретила пользователям из России проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через P2P-площадку. Как тогда объяснил «Известиям» Антонов, такой запрет затрагивает в первую очередь тех, кто использовал сервис для вывода средств за границу.