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Криптобиржа Binance объявила об уходе из России

Биржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
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Криптовалютная биржа Binance продает свой российский бизнес компании CommEX. Соответствующее сообщение появилось на сайте криптобиржи 26 сентября.

«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — сказано в заявлении директора по соблюдению нормативных требований Ноя Перлмана.

Также уточняется, что соглашение о продаже всего российского бизнеса уже заключено. Все существующие пользователи будут переведены на другую платформу, сам процесс, по оценкам компании, займет до одного года. Новые пользователи, проходящие процедуру верификации на бирже, будут перенаправляться на платформу CommEX.

В рамках заключенного соглашения Binance полностью прекратит свою деятельность в России без права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

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В конце августа The Wall Street Journal со ссылкой на неуказанного представителя компании сообщила, что криптовалютная биржа может покинуть российский рынок. Тогда источник рассказал, что «рассматриваются все варианты», в числе которых и полный уход из РФ.

28 августа Binance запретила пользователям из России проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через P2P-площадку. Как объяснил «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, такой запрет затронет в первую очередь тех, кто использовал сервис для вывода средств за границу.

17 октября криптобиржа Сryptopay поддержала санкции Евросоюза (ЕС) против криптокошельков россиян и решила прекратить работу с пользователями из России. В принятом ЕС очередном пакете санкций был установлен запрет на обслуживание криптоактивов граждан РФ.

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