В ГД предложили разработать отвечающий российским ценностям аналог игры The Sims

Депутаты Госдумы обратились в правительство РФ с просьбой рассмотреть инициативу по разработке отечественной видеоигры в жанре «симулятор жизни», которая будет соответствовать российским традиционным духовно-нравственным ценностям. Об этом 27 сентября «Известиям» сообщила член Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Госдума внимательно относится к обычным игрушкам, что изображают обычные игрушки. Но помимо игрушек обычных, дети играют в виртуальные игры. И, конечно, нам очень важно, какие ценности продвигают виртуальные игры: о чем они, для чего они. Потому что игры могут прививать ребенку правильные ценности, а могут запускать те процессы, которые нашему обществу не нужны», — сказала она.

По словам Стенякиной, американская игра The Sims сильно модернизировалась: в ней появилась пропаганда нетрадиционных для российского общества ценностей.

«Наверное, правильно для своих детей создавать свои игрушки, которые основываются на тех правилах поведения, которые приветствуются в нашем обществе, на тех принципах, на которых строится наше общество и которые мы защищаем», — сказала депутат.

Парламентарий уверена, что данная инициатива получит поддержку российского правительства, а затем — среди населения.

«С правительством РФ депутаты Государственной думы делают абсолютно одно дело. Я уверена, что это предложение, если оно будет поддержано правительством, очень быстро найдет отклик и в IT-сфере. Очень хочется, чтобы это была игра качественная, современная, с хорошей графикой. IT-специалисты в нашей стране действительно очень талантливы, они действительно на передовой в IT-разработках. Я уверена, что они смогут создать интересную игру, которая будет популярна среди наших детей», — заключила Стенякина.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и призывов к смене пола в стране.

Закон распространяется на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, способная вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 млн рублей.