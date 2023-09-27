«Союз МС - 23» с российскими космонавтами вернулся на Землю с МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио, которые побили рекорд пребывания на Международной космической станции (МКС), приземлились в Казахстане. Трансляция их возвращения вел «Роскосмос» в среду, 27 сентября.

Российско-американский экипаж на борту корабля «Союз МС-23» приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана. К космическому аппарату были направлены спасатели, которые помогут астронавтам выбраться.

Экипаж прибыл на МКС 21 сентября 2022 года. Однако корабль попал под метеоритный дождь, в результате чего возвращение на Землю было отложено до момента прилета резервного борта за экипажем. Так, космонавты поставили новый рекорд — 371 день на станции.

13 сентября Рубио выразил благодарность NASA и «Роскосмосу» за предоставленную возможность безопасно вернуться домой. Он отметил, что считает себя счастливчиком, и подчеркнул, что ему выпала честь представлять американское агентство и США.

После этого, 16 сентября, космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара прилетели на борт Международной космической станции на корабле «Союз МС-24». Российские специалисты пробудут на МКС до сентября 2024 года, обратно их доставит «Союз МС-25». Американская коллега вернется чуть раньше — весной того же года на «Союзе МС-24».

Отмечалось, что цель их миссии — доставить на МКС экипаж и грузы общей массой порядка 120 кг. Это аппаратура фиксации фото- и видеосъемки, различные накопители информации, расходные материалы, продукты, оборудование для экспериментов. Планируется также выход команды корабля в открытый космос.