СМИ сообщили о неспособности танков Abrams долго продержаться в бою

Танки Abrams американского производства будут легкой мишенью для Вооруженных сил РФ, которые активно применяют артиллерию и мины. Об этом 26 сентября сообщает Military Watch Magazine.

На данный момент возможности применения Украиной какой-либо бронетехники снизились на всех направлениях военных действий, отметили в издании.

Американские танки могут быть бесполезными, так как они не предназначены для использования по бездорожью. Military Watch Magazine добавляет, что в условиях дождя Abrams будет сложно совершать какие-либо маневры.

Кроме того, в статье подчеркнули, что без брони с обедненным ураном такие машины вряд ли покажут «большую живучесть». Еще одна неопределенность в ситуации с танками заключается в том, какие экипажи будут ими управлять — украинские или из стран НАТО.

Накануне, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии первых танков Abrams на Украину. Первые 10 уже прибыли в страну, а последующие 21 будут доставлены в течение ближайших месяцев.

Тогда полковник в отставке Виктор Литовкин назвал слабое место танка — его вес, свыше 60 т. По его словам, в украинской почве он легко застревает, особенно осенью, в дождливый период. В результате боевая машина становится неподвижной, очень удобной целью для артиллерии, противотанковых снарядов и гранатометов.

Позднее, 26 сентября, в Госдепе Соединенных Штатов указали, что танки Abrams нужны ВСУ для сдерживания и обороны. Там также указали, что поставка 31 боевой машины является показателем «приверженности обороне и стабильности Украины».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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