«Надеюсь, что однажды Карпин возглавит сборную Нигерии»

Нигерийский нападающий Эммануэль Эменике провел в России шикарных два года и оставил заметный след в РПЛ. Он приводил «Спартак» к серебряным медалям сезона-2011/12, забил больше 40 мячей за красно-белых и сверкнул в Лиге чемпионов. Своей игрой и результативностью форвард расположил к себе огромную армию спартаковских болельщиков, которые до сих пор с теплотой вспоминают о нигерийском легионере. Недавно он вернулся в Москву, чтобы сыграть за сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя. В интервью «Известиям» и «СЭ» Эменике поделился воспоминаниями о периоде, проведенном в России, объяснил, почему Карпин лучше Унаи Эмери, и признался, что хотел бы стать скаутом «Спартака».

«Москва для меня — второй дом»

— Вы долгое время не появлялись в СМИ. Чем сейчас занимаетесь?

— У меня много разных бизнесов, которые я веду в Нигерии.

— Но недавно вы отложили все дела, чтобы прилететь в Москву и сыграть в матче легенд «Спартака» и сборной мира.

— Когда меня пригласили, я просто не мог отказать — сразу ответил «да». Был невероятно счастлив принять участие в таком матче, ведь очень давно не посещал Москву. И с нетерпением ждал встречи с красно-белыми болельщиками. Очень хотелось снова прочувствовать эти эмоции, выйти на поле, а еще посмотреть на новый стадион «Спартака». Если получится, в будущем попробую снова приехать в Россию. Хорошо, что у меня теперь есть виза! Так что могу это сделать, когда угодно. (Смеется.)

— Последний раз были в Москве в 2013-м?

— Да. Прошло очень много времени...

— Каково было снова вернуться в Россию, учитывая нынешнюю политическую обстановку?

— Меня не волновала политика. Москва для меня второй дом. Повторюсь: как только поступило приглашение, я сразу согласился.

«Россия навсегда останется той страной, где я буду ощущать себя в безопасности»

— Вы поиграли в Турции, Англии, Греции, Бельгии. Время в «Спартаке» — лучшее в карьере?

— Пожалуй, да! Не думал, что мне удастся сыграть за такой большой клуб. И, конечно, не жалею о времени, проведенном в красно-белых цветах. Более того, я даже размышлял о том, чтобы переехать со своей семьей в Москву. Я бы с радостью жил в этом городе.

— А хотели бы получить паспорт РФ?

— Почему нет? Я был во многих странах, но, если честно, единственное место, помимо Нигерии, где бы я остался, — это Москва. Меня всегда тепло принимали в России. Если бы я еще нашел здесь работу, было бы совсем идеально.

— Ваш бывший партнер по «Спартаку» Ари недавно сказал, что мечтает стать президентом красно-белых.

— А я бы хотел стать скаутом «Спартака»! Уверен, мне по силам помочь клубу в селекции и найти лучших игроков.

— Ваше главное воспоминание о «Спартаке»?

— О, их очень много. Вообще, все время в России могу оценить «на отлично». Но самое яркое воспоминание — как получил красную карточку в игре с «Зенитом» за жест, который я повторил в празднование Самюэля Это’О (Эменике после забитого гола несколько раз ударил себя по руке во время празднования, главный арбитр матча Владимир Казьменко посчитал этот жест провокационным и показал нигерийцу красную карточку. — «Известия»). В «Спартаке» меня сразу защитили, клуб однозначно встал на мою сторону. Россия навсегда останется той страной, где я буду ощущать себя в безопасности.

— В «Спартаке» вы забили самый быстрый гол чемпионата России — на 10-й секунде. Но недавно Олусегун из «Краснодара» побил ваш рекорд.

— Да вы шутите! Серьезно? Олусегун — теперь новый король РПЛ. (Смеется.) Круто!

— Одними из ваших главных соперников в РПЛ были Сейду Думбия и Ахмед Муса. Кого из них поставили бы на первое место?

— Я бы точно поставил себя на первое место. Дальше идет Думбия и уже потом Муса. Но они оба — фантастические нападающие. Помню их по игре за ЦСКА, но мы пересекались и в дальнейшем.

— Когда последний раз контактировали с Леонидом Федуном? У вас есть его номер?

— Мы очень давно не общались. Но я до сих пор благодарен, что в непростой момент он сделал возможным мой трансфер в «Спартак». Федун всегда защищал меня и помогал во всем.

— Вы, возможно, слышали про Зарему Салихову?

— К сожалению, ни разу с ней не пересекались.

— В прошлом году вы поздравляли «Спартак» с победой в Кубке России. Следите за событиями в российском футболе?

— Да, я смотрю российский чемпионат, особенно игры «Спартака», когда удается найти трансляцию. Но не каждый тур.

— Изменился ли уровень РПЛ?

— Сейчас он довольно хорош. Я до сих пор вспоминаю, как «Спартак» бился в Лиге чемпионов. Тогда мы невероятно много тренировались! Тренировки длились минимум по три часа. Было хорошее время.

«У Эмери были проблемы не только с Дзюбой, но и с Кириллом Комбаровым»

— В «Спартаке» вы играли при Унаи Эмери.

— Мне больше нравилось тренироваться под руководством Карпина. Я очень уважаю Валерия. Несколько раз писал ему в соцсетях, но он не отвечает. Не знаю почему, может, не доходят сообщения или еще что-то. Но я все равно люблю Карпина! Он проявлял много заботы, был не только тренером, но и стал для меня вторым отцом.

— Сейчас он возглавляет сборную России.

— Карпин — очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок. Надеюсь, что однажды он возглавит сборную Нигерии. (Смеется.)

— С вами в тренерском штабе?

— Да! Когда я его встречу, обязательно об этом скажу. Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить!

— У вас есть объяснение, почему Эмери добился топ-результатов везде, кроме России?

— Российский футбол очень специфичен. Эмери нужно было адаптироваться к новым реалиям, понять, как здесь все устроено. К сожалению, это не удалось.

— Дзюба называл Эмери тренеришкой.

— Не буду говорить, правильно это или нет, — все-таки после ухода из «Спартака» Унаи завоевал много трофеев. Конечно, он хороший специалист. Но лично мне больше импонирует, когда тренер обращается с игроками как с детьми, а не говорит футболистам, что они недостаточно хороши, чтобы находиться в команде. Кстати, в тот день, когда Унаи уволили, у него были проблемы не только с Дзюбой, но и с Кириллом Комбаровым. Он что-то сказал испанцу. Но, если честно, уже не помню, что именно. В общем, недопонимания с Эмери возникали часто. Несмотря на это, стоит признать, что он — качественный специалист. И я его уважаю. Но повторюсь: мне больше импонирует Карпин. Вот он относился ко мне как с сыну, поэтому на поле я выкладывался на 200%.

— А чем еще запомнился Дзюба?

— Мы с ним постоянно веселились! Артем — очень смешной парень.

— Напоследок что можете сказать болельщикам «Спартака»?

— Желаю им всего наилучшего! И надеюсь, что клуб снова выиграет РПЛ. Это возможно даже с таким «Зенитом».