«Было видно, что «Зенит» играет с нами вполноги»

Старт московского «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ разочаровал многих. Провалив первую половину прошлого чемпионата, «железнодорожники» сменили руководство и назначили главным тренером Михаила Галактионова, а зимой усилились рядом игроков (Артем Дзюба, Илья Лантратов, Максим Глушенков, Сергей Пиняев). Это позволило им в весенней части национального первенства набрать больше всех очков и подняться с 14-го места на восьмое.

Но в новом розыгрыше чемпионата России они застряли после первых восьми туров на той же восьмой строчке в турнирной таблице при крайне невыразительной игре. После домашнего поражения от «Оренбурга» (0:2) появились слухи, что зашаталось кресло под Галактионовым. Особенно разговоры усилились на фоне того, что тот матч посетил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, находившийся на одной трибуне с руководителями «Локо».

Тем удивительней была в минувшем девятом туре выездная победа над чемпионом пяти последних сезонов петербургским «Зенитом» (2:1), позволившая красно-зеленым приблизиться к лидирующей группе. В интервью «Известиям» защитник «Локомотива» Максим Ненахов объяснил, за счет чего удалось выиграть в Питере, прокомментировал драку в концовке встречи и кадровую чехарду в обороне своей команды в нынешнем сезоне.

— За счет чего сумели победить «Зенит»?

— Всё решило желание и целеустремленность. Стремление к победе. У «Зенита», видимо, его не было, раз они так расхлябанно играли.

— Это прямо на поле чувствовалось, что «Зенит» играет расхлябанно?

— Видно было, что они играют вполноги, что действуют не в полную силу. Потому что мы знаем, как может «Зенит» атаковать, сколько его футболисты могут моментов создавать. В матче с нами такого не было.

— Если они так всё время будут играть, есть шансы наконец лишить чемпионства «Зенит»?

— Ну, как видите, уже нет такой доминации «Зенита» в чемпионате, как в прошлые сезоны. К примеру, в предыдущем чемпионате «Зенит» доминировал над всеми командами, и это было настолько очевидно, что особо и не чувствовалась интрига. В принципе, уже в первой части сезона, до зимней паузы в РПЛ, питерцы обеспечили себе результат. Сейчас такого нет.

— Из-за чего случилась массовая драка в конце матча?

— Обычная потасовка, ничего такого. Так вышло, что, когда я сфолил, Вендел решил ударить меня в голову. Просто один зацепился за другого. Ну а наши ребята заступились за меня — вот и накалились страсти.

— Весь этот сезон у «Локомотива» не очень стабильная линия обороны, постоянные кадровые изменения в центре защиты, где в разных сочетаниях успели поиграть Лукас Фассон, Егор Погостнов, Евгений Морозов, Иван Кузьмичев, Марио Митай. Насколько это сказывается на игре команды?

— Самое важное для обороны — это то, чтобы она играла долго и одним составом. Чтобы люди не меняли постоянно друг друга. Так вышло, что оборона у нас кардинально поменялась — у нас были два других центральных защитника в прошлом сезоне по сравнению с нынешним. Соответственно, из-за этого были еопределнные моменты — постоянно искали какого-то центрального защитника, который будет стабильно играть. Сейчас, слава Богу, всё выровнялось в этом плане. Мы нашли двух центральных защитников внутри нашей команды — я имею в виду Морозова и Лукаса, которые теперь стабильно играют. Да, бывают ошибки, но это, как и всё, дело времени и опыта. Как видите, в матче с «Зенитом» уже намного меньше было этих ошибок, хотя пока они еще остаются.

— На матче с «Оренбургом» присутствовал Станислав Черчесов, находившийся в одной VIP-ложе с председателем совета директоров «Локомотива» Юрием Нагорных, что многие восприняли как признак возможной смены Михаила Галактионова. На команду как-то влияли эти события и разговоры перед выездом в Питер?

— Да, честно говоря, ничего об этом даже не слышал и не знаю. Поэтому на этот вопрос отвечать не буду.