В Совфеде призвали не реагировать на слова «политических блох» о Калининграде

Не нужно реагировать на слова «политических блох». Таким образом 27 сентября «Известиям» зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал планы Эстонии переименовать Калининград.

Накануне портал ERR со ссылкой на пресс-службу рийгикогу написал, что власти Эстонии собираются отказаться от советского названия города Калининград и вместо этого вернуться к историческому именованию Кёнигсберг.

«Могу напомнить, что попытки переименовывать Калининград с момента, как он получил это имя, были неоднократно и в Германии, и в других Прибалтийских государствах, и в Польше, и кое-кто еще этим баловался. Вообще, эти затеи не новость», — сказал Климов.

По его словам, в условиях «политической турбулентности» такого рода предложениями отдельные «политические блохи» просто-напросто напоминают о своем существовании.

«Стоит ли нам реагировать на политических блох? Не знаю. Есть две точки зрения: что каждый такой выпад надо обязательно отражать. Но, вы знаете, если, допустим, где-нибудь находится блоха, в тысячах километрах от вас, а вы вокруг этой блохи начинаете разговор на всю огромную страну, то это, на мой взгляд, не очень правильно. Важно укреплять наши позиции на Русской Балтике. Мы это делаем», — сказал сенатор.

В мае в Польше вступила в силу рекомендация государственной комиссии по стандартизации географических названий для граждан отказаться от русского названия Калининграда и использовать местный топоним Крулевец. Также полякам рекомендуется использовать топоним Крулевецкая область. В Польше заявили, что каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ничего хорошего для Польши и ее граждан такие действия не несут. Он подчеркнул, что Москва рассматривает это как враждебные действия.

В 1255 году прусский город Твангсте получил свое немецкое название Кёнигсберг, вероятно, в честь чешского короля Оттокара II. После Второй мировой войны в 1945 году по итогам Потсдамского соглашения город отошел СССР, и в 1946 году получил свое современное название Калининград. Его переименовали в честь советского партийного деятеля Михаила Калинина.