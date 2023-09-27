Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в среду, 27 сентября, заявил, что армия Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировала раненую «важную персону» из района Сватово ЛНР.

«На краснолиманском направлении эвакуировали «важную персону». На участке Сватово –Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации», — передает его слова «РИА Новости».

По предположению военного эксперта, травму мог получить высший офицер ВСУ или высокопоставленный куратор. Марочко сделал такой вывод, проанализировав действия украинского командования.

Кроме того, 27 сентября группа бойцов ВСУ на направлении Сватово – Кременная сдалась в плен российским военным, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал, и принесла с собой ящики с боеприпасами. Украинский боевик вышел с куском светлой материи и размахивал ей как белым флагом, показывая намерение сдаться.

Ранее, в этот же день, стало известно, что порядка 10 тыс. украинских боевиков уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга». По информации оперативных служб, в последнее время количество сдающихся в плен растет. Это происходит в том числе благодаря пророссийскому подполью, представители которого размещают информацию о возможности сдачи в плен в зоне проведения спецоперации в городах, подконтрольных ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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