Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили 27 сентября сообщил, что на донецком направлении уничтожен 21 украинский беспилотник, авиация и артиллерия нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Красная Гора, Кодема, Константиновка, Марьинка», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Минесашвили, на донецком направлении группировкой «Юг» отражены две атаки 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Красногоровка.

Также оперативно-тактической авиацией ликвидированы четыре пункта временной дислокации 3-й штурмовой бригады, 24-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в Дзержинске, Ступочке и Авдеевке.

Кроме того, штурмовой и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и военной технике в 14 районах. Артиллеристы нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Георгиевки. Уничтожены три танка, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, а также склад боеприпасов, два опорных пункта, пункты управления связи и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

По словам Минесашвили, уничтожены гаубица M-777 и семь минометов ВСУ в районе Андреевки, Александро-Шультино, Клещеевки и Верхнекаменского.

Накануне российские силы отразили четыре атаки ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Войска противника подавили в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик. Кроме того, за сутки на донецком направлении ВСУ потеряли в живой силе до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 18 единиц техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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