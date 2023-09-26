Военнослужащие подразделения Южной группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Войска противника подавили в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик.

В оборонном ведомстве отметили, что за сутки на донецком направлении ВСУ потеряли в живой силе до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 18 единиц техники.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — добавили в Минобороны.

Кроме того, в этот день МО РФ сообщило, что воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Военные РФ также вскрыли позицию и уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками «Анклав» около Днепровского в Днепропетровской области.

Ранее, 24 сентября, начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные отразили пять атак противника на краснолиманском направлении в районах Торского Выступа и Серебрянского лесничества. Потери боевиков составили до 20 человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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