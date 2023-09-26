ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Об этом 26 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах», — отметили в оборонном ведомстве.

Помимо этого, бойцы армии РФ вскрыли позицию и уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками «Анклав» около Днепровского в Днепропетровской области.

Также был ликвидирован склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Киселевки в Херсонской области.

Ранее, 22 сентября, в МО РФ рассказали, что российские штурмовики Су-25 уничтожили скрытые полевые укреппозиции противника. В ведомстве отметили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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