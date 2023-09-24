ВС РФ отразили пять атак украинских боевиков на краснолиманском направлении

Российские военные отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 24 сентября сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районах Торского Выступа и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» огнем артиллерии, ударами авиации отражены и сорваны пять атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, пятой бригады национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещена в РФ)», — цитирует его «РИА Новости».

Потери боевиков составили до 20 человек.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике (ДНР) российская авиация нанесла четыре удара по командно-наблюдательным пунктам противника. Как подчеркнул Савчук, удары нанесла бомбардировочная авиация в районе Серебрянки.

Ранее в этот день сообщалось, что экипажи вертолетов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) пресекли безуспешные попытки ВСУ атаковать позиции российской группировки войск на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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