Мэр Варшавы счел слова Зеленского в адрес Польши лишними

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский счел, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, переборщил со своими высказываниями в сторону Польши относительно зерновой сделки. Об этом 25 сентября он заявил в беседе с телеканалом Polsat.

«Дошло до очень печальной ситуации. Конечно, Владимир Зеленский преувеличил. <...> Его понесло. Он не должен был говорить таких слов», — сказал он.

Зеленский, выступая на Генассамблее ООН 22 сентября, заявил, что Польша имитирует солидарность с Украиной, так как отказалась покупать украинское зерно. После этого посла Украины вызвали в МИД Польши. Дипломату был выражен «решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам» украинского лидера.

Ранее, 22 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе выступления в ООН потребовал от Зеленского, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков.

Между тем 26 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что намерен обсудить двустороннее сотрудничество с главой минообороны Польши, несмотря на сообщения о напряженности в отношениях между странами.