Глава МО Украины заявил о намерении обсудить сотрудничество с Польшей

Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен обсудить двустороннее сотрудничество с главой Минообороны Польши, несмотря на сообщения о напряженности в отношениях между странами. Об этом 26 сентября он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Мы продолжаем сотрудничество с нашими партнерами. На уровне министерств обороны ничего не прекращалось, всё сотрудничество, все его модальности сохраняются», — сказал он.

Умеров отметил, что намерен провести телефонный разговор с министром обороны Польши, чтобы обсудить сотрудничество между странами.

Ранее, 24 сентября, политолог Юрий Светов рассказал, что польское общество не хочет тратить крупные суммы на поддержку Киева. По слова эксперта, поляки уже давно ждут €40 млрд из фонда Евросоюза, который был создан во время пандемии.

22 сентября во время выступления в ООН премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского никогда больше не оскорблять жителей своей страны, как он это сделал непосредственно во время своей речи на полях заседания ООН.