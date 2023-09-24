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Политолог Светов объяснил перепалки между властями Польши и Украины

Политолог Светов: давление Польши на Украину связано с парламентскими выборами
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Политолог Юрий Светов 24 сентября в беседе с «Известиями» рассказал, почему власти Польши и Украины часто вступают в перепалки.

Отношения Варшавы и Польши эксперт разобрал на примере требования польского премьер-министра Матеуша Моравецкого никогда не оскорблять поляков, высказанного украинскому президенту Владимиру Зеленскому в свете заявления последнего об обиде на Варшаву за отказ предоставлять помощь.

«Моравецкий произнес это потому, что до выборов в польскую «Семерку» осталось три недели. Опросы общественного мнения показывают, что партии «Право и справедливость» («ПиС») и правящая оппозиция идут вровень, и поэтому нужны голоса избирателей, но нужно добиться, чтобы остаться у власти», — пояснил он.

По словам эксперта, если прежде в Польше был консенсус по поддержке Украины, то сейчас польское общество больше не хочет тратить такие деньги на поддержку Киева.

«Еще давайте вспомним, что поляки ждут €40 млрд от Евросоюза уже достаточно давно из фонда, который был создан во время пандемии, а Польше этих денег не дают, ибо требует, чтобы она отменила реформу своей судебной системы. И вот в этом столкновении с Евросоюзом еще во многом кроется такое дерзостное отношение поляков к ЕС и, несмотря на то что Евросоюз рекомендует поставлять в Польшу украинское зерно, они от этого отказались», — добавил он.

Светов отметил, что перепалка между Польшей и Украиной «схлопнется» после парламентских выборов 15 октября. По его мнению, если победит партия «Справедливость», то по поручению команды от США полемика по поддержке Украины прекратится, а если победит «Гражданская коалиция», возглавляемая бывшим премьер-министром Дональдом Туском, то дела будут обстоять иначе. Однако рассчитывать, что Варшава отойдет от поддержки Киева, не стоит, заключил политолог.

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Украинско-польские отношения ухудшились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна. 20 сентября Моравецкий заявил, что Варшава расширит продуктовое эмбарго, если Киев продолжит эскалацию. В этот же день Польша заявила о прекращении поставок Украине какого-либо вооружения. Глава польского правительства добавил, что Польше необходимо самой вооружиться самым современным оружием.

А польский президент Анджей Дуда в свою очередь заявил, что Киев ведет себя как утопающий, который тянет спасателя на дно, объясняя продление Польшей запрета на импорт украинского зерна.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать действующие с мая ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако при этом обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия продлили эмбарго.

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