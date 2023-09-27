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Эксперт рассказал о борьбе с системами ПВО IRIS-Т на Украине

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Зенитные ракетные системы IRIS-Т — это наиболее приспособленные для войсковой противовоздушной обороны системы, оставшиеся сейчас на Украине, рассказал «Известиям» военный эксперт, офицер ПВО запаса Владислав Шурыгин.

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Так он прокомментировал информацию источников «Известий», согласно которой 26 сентября в результате высокоточного удара ВС РФ была поражена как минимум одна боевая машина из состава подобной зенитной системы.

«Легких систем там практически нет, осталось небольшое количество «Буков», но они тяжелые, малоподвижные и их мало. Неся большие потери от действий нашей авиации, они пытаются сейчас моделировать оборону ПВО», — объяснил Шурыгин.

Эта модернизация, по словам эксперта, осуществляется в том числе с использованием батарей IRIS-Т, переданных Украине Германией. ВФУ создали из них мобильную боевую группу, которая, постоянно меняя дислокацию, пытается ловить нашу авиацию и средства воздушного поражения.

«Мы ведем охоту за ними, потому что работу такого комплекса невозможно скрыть. Есть контрборьба, есть противорадиолокационные ракеты, есть воздушная разведка, которая пытается определить, где находятся эти позиции. Это такая игра в кошки-мышки, и ее нельзя назвать легкой», — сказал он.

Эксперт обратил внимание, что работе IRIS-T на Украине помогают американцы.

«Они получают упреждающие разведывательные данные от натовцев. Комплекс хороший, но создание таких групп произошло не от хорошей жизни. У них не хватает комплексов ПВО. А размазать по всему фронту тактические группы ПВО невозможно, будут дыры», — подчеркнул он.

В зоне проведения специальной военной операции 26 сентября российские войска уничтожили 655 бойцов ВФУ и 52 единицы техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

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