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Бойцы расчета «Тор-М1» скрыли действие сухопутных подразделений от БПЛА ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении.

Военнослужащие в ходе боевой работы скрыли действие сухопутных подразделений от разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что боевая работа расчета ЗРК «Тор-М1» осуществляется в круглосуточном режиме, получив задачу военнослужащие совершают марш в один из районов боевого применения в зависимости от направления действия разведывательных беспилотников противника.

По прибытии в район зенитчики за короткое время приводят комплекс из походного положения в боевое и заступают на боевое дежурство. При обнаружении воздушных целей расчет берет их на сопровождение и при подтверждении цели проводит ее уничтожение.

Точность боевого применения позволяет расчетам ЗРК одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей ВСУ.

Расчеты подразделения ЗРК «Тор» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, несут боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

«На счету батареи за период с декабря по август уже более 200 целей», — сказал военнослужащий с позывным Гамбит.

За уничтоженную воздушную технику ВСУ расчеты представлены к государственным и ведомственным наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением.

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Накануне Минобороны продемонстрировало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Южной группировки войск. Данные комплексы несут вахту по защите российских военных колонн и позиций наземных группировок в круглосуточном режиме. Чаще всего этими средствами ПВО поражаются беспилотники, самолеты, вертолеты и ракеты ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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