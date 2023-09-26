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Политолог заявил о желании членов НАТО вылезти из «украинского болота»

Политолог Вароли: в НАТО осознали необходимость выбираться из украинского «болота»
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Фото: Global Look Press/Sgt. Shanae Garrett
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Американский политолог Вароли заявил, что в НАТО постепенно приходит осознание того, что им необходимо выбираться из болота под названием Украина. Об этом он рассказал «Известиям» 26 сентября.

«Знаете, генералы в штабе НАТО очень долго думали, они не поняли, что раз Наполеон проиграл, раз Гитлер проиграл, то им (Западу — Ред.) точно не победить!» — заявил он.

По его мнению, западные страны в конечном итоге поняли, в каком они положении, однако они пытаются выйти из конфликта, не теряя лицо.

«Они (Запад — Ред.) понимают, что весь конфликт — это ловушка. Я думаю, что они очень обеспокоены тем, что, если когда-нибудь будет война в Европе, они не будут к ней готовы», — сказал Вароли.

Он добавил, что большинство вооружения, отправленного на Украину западными странами, либо уничтожено, либо перепродано в другие страны коррумпированным режимом Зеленского.

Он заключил, что в ситуации с конфликтом на Украине НАТО угодило в ловушку, из которой военному блоку не помешало бы поскорее выбраться. «Поэтому НАТО начинает понимать, что им надо поскорее убраться из этой ловушки, выбраться из болота под названием Украина», — подытожил эксперт.

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Ранее, 25 сентября, западное издание Politico сообщило, что самые ярые союзники Украины в Евросоюзе (ЕС) начали терять свои позиции из-за предстоящих выборов и проблем, связанных с внутренней политикой государств. Наиболее ярким примером набирающей обороты тенденции стала Польша, которая объявила о прекращении поставок вооружения Украине на фоне обострившегося спора между государствами о поставках зерна.

В этот же день The New York Times со ссылкой на директора по оборонной политике при министерстве обороны Финляндии Янне Куусела сообщил, что поддержка Украины и вступление в НАТО оказались слишком дорогими для страны. По словам Кууселы, вступление в НАТО и поддержка Украины очень плохо отражаются на бюджете страны, а «в ближайшее время конца этому не предвидится».

До этого, 21 сентября, СМИ сообщили о том, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с иной политической реальностью после провала ВСУ. После провала наступления ВСУ американские политики несколько поубавили оптимизма в отношении финансирования Украины.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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