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Эксперты указали на ослабевающие позиции самых ярых союзников Украины в Европе

Politico: ярые союзники Украины в ЕС начали терять силы из-за внутренних проблем
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Самые ярые союзники Украины в Евросоюзе (ЕС) начали терять свои позиции из-за предстоящих выборов и проблем, связанных с внутренней политикой государств. Об этом сообщает издание Politico.

Наиболее ярким примером набирающей обороты тенденции стала Польша, которая объявила о прекращении поставок вооружения Украине на фоне обострившегося спора между государствами о поставках зерна. Один из собеседников издания, работающий в МИД Польши, отметил, что зерновой спор между Варшавой и Киевом указывает на серьезные опасения относительно возможности вступления Украины в ЕС.

«Польша полтора года травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении [поддержки] Украины. И вот теперь она показала свое истинное лицо», ― цитирует слова дипломата Politico в статье от 22 сентября.

Авторы полагают, что напряженная ситуация связана с предстоящими парламентскими выборами в Польше, однако аналитики не уверены, что спор стихнет и после них.

Также с проблемами столкнулась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая всецело поддерживала Украину, пока политик не оказалась замешана в скандале с ее мужем — он оказался совладельцем компании, занимавшейся бизнесом в России.

Кроме того, Словакия после выборов, которые состоятся в конце сентября, также может изменить свою политику по отношению к Украине. Как показывают результаты опроса издания, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступающий против антироссийских санкций и поставок оружия Украине, с большой вероятностью может одержать победу.

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Ранее, 21 сентября, издание Politico сообщило, что правящая партия Польши «Право и Справедливость» (ПиС) может лишиться поддержки избирателей из-за ссоры с Украиной. Авторы статьи указали на то, что большинство сторонников ПиС по-прежнему поддерживают проукраинскую политику, как показывают опросы общественного мнения.

При этом 22 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС направил Киеву новый транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи за текущий год. 25 июля ЕС уже предоставлял Киеву €1,5 млрд финансовой помощи на поддержание страны и ремонт инфраструктуры. Всего ЕС пообещал передать Украине €18 млрд в текущем год в рамках программы макрофинансовой помощи.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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