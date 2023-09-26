МО опубликовало видео удара ракетой по крупному складу боеприпасов ВСУ

Крылатая ракета воздушного базирования Вооруженных сил России 25 сентября ударила по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео удара 26 сентября опубликовало Минобороны России.

Кадры демонстрируют, как техника наводит прицел, а затем бьет по объектам. После этого над зданиями появляются искры и клубы дыма.

«26 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

После удара снаряды детонировали, в результате было уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более 3 тыс. т боеприпасов разного калибра.

Ранее в этот день сообщалось также о ликвидации склада боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Киселевки в Херсонской области. Также бойцы армии РФ вскрыли позицию и уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками «Анклав» около Днепровского в Днепропетровской области.

В этот же день российские силы отразили четыре атаки ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Войска противника подавили в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик. Кроме того, за сутки на донецком направлении ВСУ потеряли в живой силе до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 18 единиц техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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