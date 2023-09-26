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МО опубликовало видео удара ракетой по крупному складу боеприпасов ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Крылатая ракета воздушного базирования Вооруженных сил России 25 сентября ударила по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео удара 26 сентября опубликовало Минобороны России.

Кадры демонстрируют, как техника наводит прицел, а затем бьет по объектам. После этого над зданиями появляются искры и клубы дыма.

«26 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

После удара снаряды детонировали, в результате было уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более 3 тыс. т боеприпасов разного калибра.

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Ранее в этот день сообщалось также о ликвидации склада боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Киселевки в Херсонской области. Также бойцы армии РФ вскрыли позицию и уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками «Анклав» около Днепровского в Днепропетровской области.

В этот же день российские силы отразили четыре атаки ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Войска противника подавили в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик. Кроме того, за сутки на донецком направлении ВСУ потеряли в живой силе до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 18 единиц техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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