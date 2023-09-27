Реклама
Прямой эфир
Культура
Харуки Мураками больше не в топах продаж среди азиатских авторов в России
Мир
Немцы освистали Шольца и Бербок за поставки вооружения Киеву
Мир
Мэр Варшавы счел слова Зеленского в адрес Польши лишними
Общество
Синоптик предрек слякотную зиму в России
Культура
Сербский фотограф Vogue и Elle открыл первую выставку в Москве
Общество
Задержанный на несколько суток рейс вылетел из Иркутска в Таиланд
Мир
Миротворцы РФ оказали помощь 58 пострадавшим от взрыва в Степанакерте
Армия
Бойцы ВДВ уничтожили личный состав и технику ВСУ на артемовском направлении
Мир
Журналист Al Arabiya счел невозможным поражение РФ в конфликте на Украине
Мир
Лукашевич рассказал о грязных приемах Запада в ОБСЕ в отношении России
Мир
Блинкен подчеркнул необходимость гарантий безопасности в Нагорном Карабахе
Мир
Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году
Мир
Глава МО Украины заявил о намерении обсудить сотрудничество с Польшей
Экономика
Российские банки запустили оплату по QR-кодам через СБП за границей

Инженер дал советы по утеплению старого дома перед холодами

Инженер Мамин: утепление дома — долгосрочный проект, нужно оценить его целесообразность
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инженер, эксперт в области разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин 27 сентября рассказал «Известиям» об утеплении старого дома перед холодами.

«Старый дом, сделанный из бревен или бруса, часто имеет серьезный недостаток — недостаточное утепление. Тепло быстро покидает дом со сквозняками, через холодный пол, стены, окна и потолок. При эксплуатации такого дома вопрос об утеплении встает довольно остро. На проблему комфортного проживания нужно смотреть шире. Утепление всегда является долгосрочным проектом, и следует оценить его целесообразность. Возможно, дом нуждается в ремонте, и в этом случае монтаж утепления только ускорит снижение его эксплуатационных характеристик», — сказал он.

Эксперт отметил, что если в доме предполагается круглогодичное проживание, то об утеплении нужно думать сразу после обнаружения проблемы.

«Время идет быстро, и проведение масштабных работ за короткий срок провести может оказаться проблематичным и затратным. Пол, потолок, стены, окна и двери можно утеплить и без серьезных финансовых затрат, что важно накануне холодов», — объяснил он.

Критерием целесообразности утепления является общее состояние дома. В обязательном порядке проверяются балки перекрытия, лаги пола, нижние венцы сруба, фундамент и стропильная система, указал Мамин.

Так, в фундаменте не должно быть трещин и расслоений, перекосов и завалов, а дренажная система должна качественно отводить сточные воды. Между фундаментом и первым брусом должна быть изоляция. Нужно убедиться, что продухи (отверстия в первом венце) обеспечивают вентиляцию под полом. Одним из критериев также является состояние подвала. В подвале не должно быть запаха сырости, а на стенах подвала не должно быть характерных границ, показывающих уровень воды.

Стены не должны иметь следов плесени и повреждений от насекомых, при простукивании бревна должны издавать отчетливый, звонкий стук. Глухой звук будет свидетельствовать о внутреннем гниении бревна, при этом его поверхность может и не иметь повреждений. Особенно внимательно нужно осматривать места стыка бревен по стене и в углах, осмотр производится как снаружи, так и внутри дома.

Чердак необходимо проверить на вентиляцию подкровельного пространства — там не должно быть влаги, затхлого воздуха и протечек крыши. Дымоход должен быть изолирован от дерева.

Частное слово: закон об эскроу-счетах для физлиц готовят к принятию осенью
Приведет ли мера к упрощению получения ипотеки на строительство домов

«Доски пола должны быть сухими, с плотной структурой, без синего и красного оттенков, свидетельствующих о поражении грибком. Потолок должен быть ровным, без различных прогибов. Также важно проверить отсутствие щелей в местах сочленения со стенами. Окна и двери должны открываться свободно», — сказал специалист.

Мамин добавил, что перед утеплением дом не должен иметь дефектов. Выявленные проблемы устраняются, после чего выполняется утепление. Отличным решением является обследование дома с помощью тепловизора. Оно покажет состояние межвенцового утеплителя, утечку тепла через крышу и окна, состояние перекрытий.

19 сентября президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов сказал «Известиям», что себестоимость постройки частных домов в России с начала года поднялась на 20–50%. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, на стоимость повлиял покупательский спрос, который за год в ряде регионов увеличился на 50%. Во-вторых, выросли цены на строительные материалы и размер фонда заработной платы строителей. В-третьих, проблема с кадрами: не хватает бетонщиков, каменщиков, кровельщиков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023