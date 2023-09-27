Инженер дал советы по утеплению старого дома перед холодами

Инженер, эксперт в области разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин 27 сентября рассказал «Известиям» об утеплении старого дома перед холодами.

«Старый дом, сделанный из бревен или бруса, часто имеет серьезный недостаток — недостаточное утепление. Тепло быстро покидает дом со сквозняками, через холодный пол, стены, окна и потолок. При эксплуатации такого дома вопрос об утеплении встает довольно остро. На проблему комфортного проживания нужно смотреть шире. Утепление всегда является долгосрочным проектом, и следует оценить его целесообразность. Возможно, дом нуждается в ремонте, и в этом случае монтаж утепления только ускорит снижение его эксплуатационных характеристик», — сказал он.

Эксперт отметил, что если в доме предполагается круглогодичное проживание, то об утеплении нужно думать сразу после обнаружения проблемы.

«Время идет быстро, и проведение масштабных работ за короткий срок провести может оказаться проблематичным и затратным. Пол, потолок, стены, окна и двери можно утеплить и без серьезных финансовых затрат, что важно накануне холодов», — объяснил он.

Критерием целесообразности утепления является общее состояние дома. В обязательном порядке проверяются балки перекрытия, лаги пола, нижние венцы сруба, фундамент и стропильная система, указал Мамин.

Так, в фундаменте не должно быть трещин и расслоений, перекосов и завалов, а дренажная система должна качественно отводить сточные воды. Между фундаментом и первым брусом должна быть изоляция. Нужно убедиться, что продухи (отверстия в первом венце) обеспечивают вентиляцию под полом. Одним из критериев также является состояние подвала. В подвале не должно быть запаха сырости, а на стенах подвала не должно быть характерных границ, показывающих уровень воды.

Стены не должны иметь следов плесени и повреждений от насекомых, при простукивании бревна должны издавать отчетливый, звонкий стук. Глухой звук будет свидетельствовать о внутреннем гниении бревна, при этом его поверхность может и не иметь повреждений. Особенно внимательно нужно осматривать места стыка бревен по стене и в углах, осмотр производится как снаружи, так и внутри дома.

Чердак необходимо проверить на вентиляцию подкровельного пространства — там не должно быть влаги, затхлого воздуха и протечек крыши. Дымоход должен быть изолирован от дерева.

«Доски пола должны быть сухими, с плотной структурой, без синего и красного оттенков, свидетельствующих о поражении грибком. Потолок должен быть ровным, без различных прогибов. Также важно проверить отсутствие щелей в местах сочленения со стенами. Окна и двери должны открываться свободно», — сказал специалист.

Мамин добавил, что перед утеплением дом не должен иметь дефектов. Выявленные проблемы устраняются, после чего выполняется утепление. Отличным решением является обследование дома с помощью тепловизора. Оно покажет состояние межвенцового утеплителя, утечку тепла через крышу и окна, состояние перекрытий.

19 сентября президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов сказал «Известиям», что себестоимость постройки частных домов в России с начала года поднялась на 20–50%. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, на стоимость повлиял покупательский спрос, который за год в ряде регионов увеличился на 50%. Во-вторых, выросли цены на строительные материалы и размер фонда заработной платы строителей. В-третьих, проблема с кадрами: не хватает бетонщиков, каменщиков, кровельщиков.