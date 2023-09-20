Частное слово: закон об эскроу-счетах для физлиц готовят к принятию осенью

До конца 2023 года в России рассчитывают принять закон об эскроу-счетах для физлиц, их можно будет открывать под строительство частных домов. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое. Такие объекты будут возводить нанятые подрядчики по специальным типовым проектам или с использованием домокомплектов. Сейчас такие счета применяются только при строительстве многоквартирных домов или коттеджных поселков. Мера позволит защитить средства граждан, упростит получение ипотеки на частные дома и ускорит развитие рынка загородной недвижимости, говорят эксперты.

Частное строительство

Минстрой разработал изменения в законодательство для использования эскроу-счетов «при расчетах организаций, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов по договорам подряда, заключаемым с гражданами», рассказал «Известиям» замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.



О необходимости подготовки уже этой осенью нормативной базы для поддержки индивидуального жилищного строительства говорил президент России Владимир Путин на прошедшем недавно Восточном экономическом форуме.

— Это позволит защитить средства граждан, поскольку использоваться будут счета эскроу, а значит, подрядчик получит оплату своей работы только после завершения строительства, — рассказал он. — Законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время для принятия их в осеннюю сессию.

По его словам, механизм повысит востребованность рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Дома будут возводить с использованием домокомплектов или типовых проектов. А это будет способствовать созданию понятного для кредиторов залога, что в свою очередь приведет к развитию ипотеки на частные дома, отметил замминистра.

— Важно отметить, что механизм будет опциональным и не лишит граждан возможности приобретать объекты ИЖС действующими сейчас способами, — подчеркнул Никита Стасишин.

Для физлиц это будет работать следующим образом: деньги заказчика, в том числе ипотечные средства, поместят на эскроу-счете, а подрядчик построит дом либо за свой счет, либо на заемные средства. После сдачи объекта он заберет деньги со счета.

Также разработаны поправки в Налоговый кодекс РФ, по которым деятельность подрядчиков по строительству частных домов с эскроу-счетами не будет облагаться НДС по аналогии с деятельностью застройщиков, которые возводят многоквартирные дома, рассказал замглавы Минстроя.

Законопроект будет направлен в Госдуму для принятия до конца года.

— Это долгожданный проект закона, который должен помочь развитию строительства индивидуальных жилых домов с привлечением девелоперов, — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Гражданам он позволит обезопасить свои средства, отметил депутат. Полезен механизм и для застройщиков: они смогут более эффективно использовать проектное финансирование и снижать его стоимость. По мере накопления эскроу-счетов ставки по кредиту снижаются, добавил он.

Мера может привести к укрупнению рынка загородной недвижимости и фактически обелит эту отрасль, отметил директор по продажам «Главстрой» Алексей Гусев. Пока люди, которые вкладываются в стройку частных домов, не защищены от мошенничества со стороны застройщиков, пояснил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

— Банкам механизм дает надежное обеспечение по ипотечному кредиту благодаря размещению денежных средств на специальном счете на протяжении всей стадии строительства, — сказал «Известиям» директор развития жилищной сферы «ДОМ.РФ» Евгений Квасенков. — Гражданам — гарантию сохранности вложенных средств, а для подрядчиков это возможность масштабирования бизнеса за счет привлечения средств корпоративного кредитования, аналога проектного финансирования.

Расширение возможностей

Любое расширение выбора финансовых инструментов, положительно сказывается на рынке, сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Сегодня индивидуальное жилищное строительство активно развивается, направление актуально для многих регионов страны, добавил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

— Реализация инициативы позволит упростить выдачу жилищных кредитов на ИЖС, и доступность загородных домов повысится, — сказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова. — Кроме того, благодаря внедрению новой схемы удастся создать новые рабочие места в строительной отрасли, в том числе высокотехнологичные.

Это может незначительно повысить стоимость строительства, но позволит сделать еще один шаг на пути к созданию цивилизованного рынка ИЖС, сказал учредитель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.

— Без введения дополнительных мер поддержки застройщиков или льготного кредитования эскроу приведет к удорожанию домов на 9–12%, — оценил инициативу владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Минстрой совместно с «ДОМ.РФ» сейчас прорабатывает пилотный проект по предоставлению подрядчикам кредитов по льготной ставке, рассказал Никита Стасишин.