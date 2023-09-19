Себестоимость частных домов поднялась на 50%

Себестоимость постройки частных домов в России с начала года поднялась на 20–50%. Об этом «Известиям» заявил президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.

«Это связано с несколькими факторами. Во-первых, на стоимость повлиял покупательский спрос, который за год в ряде регионов увеличился на 50%. Россия всё больше становится малоэтажной, люди стремятся переезжать за город. Во-вторых, выросли цены на строительные материалы и размер фонда заработной платы строителей. В-третьих, одной из причин является дефицит квалифицированных кадров: не хватает бетонщиков, каменщиков, кровельщиков. Всё это привело к росту стоимости строительных работ на 20–50%», — рассказал он.

По его словам, еще один тренд, который сказывается на конечной стоимости квадратного метра, — это желание покупателей жить на территории комплексного развития.

«Люди выбирают коттеджные поселки, а не индивидуальные дома без инфраструктуры. Поэтому в цену дома застройщик включает расходы на асфальтированные дороги, тротуары, благоустройство, детские и спортивные площадки, также как это происходит в городе», — рассказал Рамиль Усманов.

Желание жить за городом, но с городским комфортом приведет к изменению отношения к загородной жизни, считает он. Жизнь в формате ИЖС предусматривает вывоз снега, уборку территории, уход за детскими и спортивными площадками — эти расходы включают в платежку, которую выставит управляющая компания.

Он отметил, что актуальность ИЖС подтверждают происходящие на этом рынке изменения в законодательстве. Например, в отрасли планируется введение института эскроу-счетов, которые станут гарантией безопасности для конечного покупателя.

Также с 1 октября в стране вступают в силу новые правила управления коттеджными поселками. Теперь общим имуществом там будут распоряжаться по тем же правилам, что и в многоквартирных домах.

Самая частая практика, существовавшая до сегодняшнего дня, — это когда общественные зоны и эксплуатация проектов остается в руках застройщика и/или его управляющей компании (УК), сказал директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.

Но иногда жители недовольны тем, как УК управляет их поселком, но при этом не могут на нее повлиять, добавил он.

В июне эксперты рассказали, с какими проблемами сталкиваются желающие приобрести частный дом на участке земли. Они указали на то, что порядка 70% земельных участков, которые были образованы до 2000 года, имеют несоответствия в границах. Строительство дома в неположенных границах может привести к судебным разбирательствам с соседями.