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Эксперты назвали проблемы участков под частные дома

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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Порядка 70% земельных участков, которые были образованы до 2000 года, имеют несоответствия в границах. Строительство дома в неположенных границах может привести к судебным разбирательствам с соседями, рассказали «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Перед строительством дома необходимо проверить план участка, чтобы определить место под застройку с соблюдением всех установленных законом норм и избежать судебных разбирательств с соседями. Затраты на межевание, как правило, не превышают 40 тыс. рублей. Расположение дачи в нарушение закона принесет гораздо более существенные убытки. Исходя из практики компании, можно уверенно сказать, что 70% участков, образованных до 2000 года, имеют несоответствия в границах. В реальности — одно, в документах — другое. Однозначная рекомендация для покупателей такой земли — проверять документы у продавца и приобретать участок после того, как он актуализирует данные посредством межевания», — рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Первое, что необходимо сделать, чтобы избежать проблем, — подготовить документы: свидетельство о праве собственности на земельный участок или выписку из ЕГРН, копию паспорта собственника, иные документы, которые могут быть использованы для определения местоположения границ участка при его образовании, например постановление органа местного самоуправления, рассказали эксперты.

Второе — заключить договор подряда на выполнение кадастровых работ с кадастровым инженером или специализированным бюро, сказали в компании.

По данным экспертов, в договоре должен быть указан весь перечень работ кадастрового инженера: сбор и изучение информации о земельном участке, соседних земельных участках; подготовка проекта межевания; уведомление собственников соседних участков о проводимых работах во избежание нарушения их прав (известить соседей необходимо не позднее чем за 30 дней до начала работ); проведение полевых работ с выездом на место, определением границ участка на местности и составлением акта согласования границ участка с соседями; геодезическая съемка участка и определение координат межевых знаков, точной площади участка; подготовка чертежа участка со всеми границами.

«По итогу проведенного комплекса работ кадастровый инженер должен предоставить межевой план как в бумажном виде, так и в электронном формате. Данная обязанность должна быть зафиксирована в договоре подряда», — отметили аналитики.

И третий этап, по информации специалистов, — предоставление межевого плана, копии паспорта собственника, заявления о кадастровом учете и государственной регистрации прав в Росреестр. Пакет документов можно подать непосредственно в ведомство либо через МФЦ. Подачу заявления собственник вправе делегировать кадастровому инженеру, о чем необходимо указать в договоре подряда. Обработка документов занимает до 14 дней, однако в некоторых случаях она может быть продлена до двух месяцев. В результате заявителю выдается новая выписка из ЕГРН, в которой отражены актуальные данные земельного участка, пояснили в компании.

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Ранее, 16 марта, руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала «Известиям», что при покупке дачи необходимо в первую очередь обратить внимание на земельный участок — его состояние, местоположение, вид разрешенного использования, наличие нормального круглогодичного подъезда и коммуникаций, в том числе возможности подвести к участку коммуникации.

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