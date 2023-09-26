Инфекционист сообщил о циркуляции штамма «Омикрон» в России

В России циркулирует штамм коронавируса «Омикрон», который до сих пор представляет опасность для людей из групп риска. Об этом 26 сентября «Известиям» заявил педиатр-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Мы с вами видим только один фактор: рост заболеваемости инфекциями без распределения на структуру. Риновирусная инфекция сейчас превалирует. Коронавирусная инфекция есть, очень много», — сказал он.

По словам врача, на рост заболеваемости влияют миграционные потоки и отсутствие иммунитета к той инфекции, которая начинает циркулировать.

«Сейчас циркулируют в основном риновирусная инфекция и новый коронавирус. А так как все вернулись одновременно, так как протекают оба этих вирусных процесса у большинства людей в легкой форме, и коронавирус «Омикрон» — он более легкий, чем был до этого, на него сейчас не обращают уже многие внимания, к сожалению. Но он при этом является для людей из групп риска опасным до сих пор, и риновирус проявляется в виде легкого насморка у взрослых», — предупредил Тимаков.

21 сентября заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов заявил, что никаких предпосылок для введения в РФ жестких ограничений и масочного режима в связи с распространением коронавирусной инфекции на сегодняшний день нет.

19 сентября в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48%.