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Инфекционист сообщил о циркуляции штамма «Омикрон» в России

Инфекционист Тимаков: штамм «Омикрон» всё еще представляет опасность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России циркулирует штамм коронавируса «Омикрон», который до сих пор представляет опасность для людей из групп риска. Об этом 26 сентября «Известиям» заявил педиатр-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Мы с вами видим только один фактор: рост заболеваемости инфекциями без распределения на структуру. Риновирусная инфекция сейчас превалирует. Коронавирусная инфекция есть, очень много», — сказал он.

По словам врача, на рост заболеваемости влияют миграционные потоки и отсутствие иммунитета к той инфекции, которая начинает циркулировать.

«Сейчас циркулируют в основном риновирусная инфекция и новый коронавирус. А так как все вернулись одновременно, так как протекают оба этих вирусных процесса у большинства людей в легкой форме, и коронавирус «Омикрон» — он более легкий, чем был до этого, на него сейчас не обращают уже многие внимания, к сожалению. Но он при этом является для людей из групп риска опасным до сих пор, и риновирус проявляется в виде легкого насморка у взрослых», — предупредил Тимаков.

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21 сентября заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов заявил, что никаких предпосылок для введения в РФ жестких ограничений и масочного режима в связи с распространением коронавирусной инфекции на сегодняшний день нет.

19 сентября в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48%.

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