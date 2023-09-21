В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о введении масочного режима в РФ

Никаких предпосылок для введения в РФ жестких ограничений и масочного режима в связи с распространением коронавирусной инфекции на сегодняшний день нет. Об этом 21 сентября заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«В настоящий момент нет никаких предпосылок для введения каких-либо жестких ограничительных мероприятий. И они не предвидятся», — заявил Горелов.

Он отметил, что у россиян сформировался поствакцинальный иммунитет, постинфекционный иммунитет, поэтому «заболевание будет протекать совершенно иначе».

19 сентября в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48%. При этом, как отметила на следующий день исполняющая обязанности заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уровень заболеваемости в Москве на данный момент в восемь раз меньше, чем в 2022 году.

В Роспотребнадзоре 18 сентября сообщили, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «Омикрон», что делает его более заразным. При этом в ведомстве отметили, что вакцины, созданные под штамм «Омикрон», эффективны и для «Пиролы».

Новый вариант COVID-19 BA.2.86, названный «Пирола», зарегистрировали в августе в Израиле. Впоследствии его обнаружили в Дании и США, затем его выявили в Великобритании и Франции.