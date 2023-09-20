Заболеваемость COVID-19 в Москве оказалась в восемь раз ниже прошлогодних показателей

Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве на данный момент в восемь раз меньше, чем в 2022 году, заявила 20 сентября телеканалу «Россия 1» исполняющая обязанности заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Если говорить о ковиде, то ситуация более благоприятная. На сегодняшний день заболеваемость в восемь раз меньше, чем в прошлом году. В среднем в день заболевает где-то около 700 человек», — сказала она.

По ее словам, COVID-19 у заболевших сейчас протекает в форме обычной простуды. Осложнения отмечаются в основном у пожилого населения и у людей с ослабленным здоровьем.

Ракова добавила, что госпитализация с коронавирусом на сегодняшний день составляет менее 1%.

Накануне в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48%.

В Роспотребнадзоре 18 сентября сообщили, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «Омикрон», что делает его более заразным. При этом в ведомстве отметили, что вакцины, созданные под штамм «Омикрон», эффективны и для «Пиролы».

Новый вариант COVID-19 BA.2.86, названный «Пирола», зарегистрировали в августе в Израиле. Впоследствии его обнаружили в Дании и США, затем его выявили в Великобритании и Франции.