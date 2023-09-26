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Когда включат отопление в Москве в 2023 году

В столице отопление включат ближе ко второй половине октября
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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Москва уже полностью подготовилась к отопительному сезону 2023/24 года. Однако из-за долгого бабьего лета отопление в столице может быть включено на две-три недели позднее, чем год назад. Когда тепло поступит в квартиры москвичей и как город готовится к наступлению холодов, читайте в материале «Известий».

Когда обычно включают отопление в Москве

Запуск систем централизованного теплоснабжения в городе происходит при среднесуточной температуре +8 градусов, если она держится на протяжении пяти дней и прогнозируется дальнейшее похолодание.

Согласно прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такая погода придет в столицу во второй половине октября. Ночью температура воздуха будет падать до +2 градусов, а днем поднимется до +12 градусов.

В целом, как отметил синоптик, октябрь ожидается теплее нормы на три градуса. Помимо этого, месяц будет засушливый.

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Когда включали отопление в Москве раньше

В прошлом году тепло начало поступать уже 18 сентября. Отопительный сезон в столице начался раньше запланированного срока на фоне резкого похолодания.

В 2020 году тепло в здания начали подавать только 28 сентября, а год спустя — 13 сентября.

Сначала батареи включали в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Затем тепло начало поступать в многоэтажки и на промышленные предприятия.

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Что еще влияет на сроки начала отопительного сезона

На начало отопительного сезона влияет не только погода, но и готовность теплосетей. В Москве подготовка к отопительному сезону стартовала еще в мае. Как отметил мэр города Сергей Собянин, благодаря своевременным ежегодным проверкам осенне-зимние периоды в столице уже 12 лет проходят без аварий.

В начале сентября городские власти рассказали, что работы проводились более чем на 74 тыс. объектах, включая жилые дома, значимые социальные, административные и нежилые здания.

Тогда же стало известно, что в столице тепло появится, предположительно, ближе ко второй половине октября.

Какой должна быть температура в квартире

В сезон отопления температура в жилом помещении должна быть не меньше +18…+20 градусов, а в детских учреждениях — не менее +22…+24 градусов. При этом допускаются незначительные отклонения от нормы в пределах нескольких градусов, включая ночное время суток.

Ранее «Известия» писали, когда включат отопление в Санкт-Петербурге в 2023 году.

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