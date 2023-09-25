Реклама
Прямой эфир
Мир
Пашинян провел встречу с главой МВД России
Мир
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
Мир
США сняли санкции с российской компании через неделю после введения
Мир
В пригороде Степанакерта взорвалась цистерна с бензином
Экономика
США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»
Общество
В Госдуме решили отрегулировать деятельность маркетплейсов
Мир
В расположении российских миротворцев оказались 675 жителей Карабаха
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний» не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск
Мир
США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны
Культура
Актер Бурунов озвучит героя сказки-блокбастера «По щучьему велению»
Мир
РФ просит суд ООН признать, что у него нет юрисдикции по иску Украины
Общество
Синоптик пообещал москвичам самый сухой сентябрь за 144 года
Мир
В США заявили о возможностях РФ уничтожить аэродромы на Западной Украине
Мир
В Минобороны Финляндии назвали поддержку Украины дорогой

Когда включат отопление в Санкт-Петербурге в 2023 году

Отопление в Санкт-Петербурге могут включить уже в конце сентября
0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге подготовка к отопительному сезону подходит к концу. Тепло в жилых домах может появиться уже в ближайшее время. Подробнее о том, как город готовится к осенним холодам, в материале «Известий».

Когда включат отопление в Санкт-Петербурге

Отопительный сезон начинается, как правило, не в конкретные даты, а в зависимости от погоды. Так, в прошлом году в Северной столице он стартовал 5 октября. Причем так называемое периодическое протапливание из-за холодов началось почти на месяц раньше — 8 сентября. А в 2020 году тепло поступило в дома только15 октября.

Ожидается, что этой осенью в связи с теплой погодой отопление включат не раньше чем в конце сентября. Об этом, в частности, рассказал председатель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.

На счет погоды: в Москве введут регулировку счетов за отопление
Может ли мера распространиться на другие регионы РФ

По его словам, комитет совместно с Росгидрометом ежедневно проводит мониторинг прогноза погоды, чтобы определить точную дату начала отопительного сезона.

Как идет подготовка к отопительному сезону в Санкт-Петербурге

В правительстве Санкт-Петербурга прежде сообщали, что к сезону подготовят около 24 тыс. жилых домов и 345 общежитий. На объектах проверяют состояние всех инженерных систем. На некоторых из них отремонтируют кровлю, системы теплоснабжения и водоснабжения. Также на случай холодной зимы планируется создать запас резервного топлива.

Работы идут и в Ленинградской области. Наибольшую степень готовности к предстоящей зиме на данный момент имеют Киришский, Выборгский, Кингисеппский и Ломоносовский районы. Всего же готовность объектов теплоэнергетики к предстоящему отопительному сезону в регионе превысила 84%.

Врезать по трубе: как не стать жертвой расхитителей воды и тепла
Кража из трубопроводов может приводить к заражению питьевой воды

В Москве же подготовка к отопительному сезону стартовала еще в мае. Как отметил мэр города Сергей Собянин, благодаря своевременным ежегодным проверкам осенне-зимние периоды в столице уже 12 лет проходят без аварий. Предположительно, в столице тепло появится ближе ко второй половине октября.

Какой должна быть температура в квартире

Согласно ГОСТу, во время отопительного сезона температура в квартире не должна быть меньше +18…+20 градусов, а в детских учреждениях — не меньше +22…+24 градусов.

Если по графику отопление уже должны включить, а в квартире до сих пор холодно, стоит обратиться в управляющую компанию или теплоснабжающую организацию, которая обслуживает дом. Часто причиной становятся авария в котельной или на трубопроводной магистрали либо банальная воздушная пробка в батарее.

Ранее «Известия» писали, что отопительный сезон стартовал в 12 районах Якутии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023