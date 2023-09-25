Когда включат отопление в Санкт-Петербурге в 2023 году

В Санкт-Петербурге подготовка к отопительному сезону подходит к концу. Тепло в жилых домах может появиться уже в ближайшее время. Подробнее о том, как город готовится к осенним холодам, в материале «Известий».

Когда включат отопление в Санкт-Петербурге

Отопительный сезон начинается, как правило, не в конкретные даты, а в зависимости от погоды. Так, в прошлом году в Северной столице он стартовал 5 октября. Причем так называемое периодическое протапливание из-за холодов началось почти на месяц раньше — 8 сентября. А в 2020 году тепло поступило в дома только15 октября.

Ожидается, что этой осенью в связи с теплой погодой отопление включат не раньше чем в конце сентября. Об этом, в частности, рассказал председатель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.

По его словам, комитет совместно с Росгидрометом ежедневно проводит мониторинг прогноза погоды, чтобы определить точную дату начала отопительного сезона.

Как идет подготовка к отопительному сезону в Санкт-Петербурге

В правительстве Санкт-Петербурга прежде сообщали, что к сезону подготовят около 24 тыс. жилых домов и 345 общежитий. На объектах проверяют состояние всех инженерных систем. На некоторых из них отремонтируют кровлю, системы теплоснабжения и водоснабжения. Также на случай холодной зимы планируется создать запас резервного топлива.

Работы идут и в Ленинградской области. Наибольшую степень готовности к предстоящей зиме на данный момент имеют Киришский, Выборгский, Кингисеппский и Ломоносовский районы. Всего же готовность объектов теплоэнергетики к предстоящему отопительному сезону в регионе превысила 84%.

В Москве же подготовка к отопительному сезону стартовала еще в мае. Как отметил мэр города Сергей Собянин, благодаря своевременным ежегодным проверкам осенне-зимние периоды в столице уже 12 лет проходят без аварий. Предположительно, в столице тепло появится ближе ко второй половине октября.

Какой должна быть температура в квартире

Согласно ГОСТу, во время отопительного сезона температура в квартире не должна быть меньше +18…+20 градусов, а в детских учреждениях — не меньше +22…+24 градусов.

Если по графику отопление уже должны включить, а в квартире до сих пор холодно, стоит обратиться в управляющую компанию или теплоснабжающую организацию, которая обслуживает дом. Часто причиной становятся авария в котельной или на трубопроводной магистрали либо банальная воздушная пробка в батарее.

Ранее «Известия» писали, что отопительный сезон стартовал в 12 районах Якутии.