Миротворцы РФ в Карабахе помогают эвакуировать пострадавших после взрыва топлива

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе помогают эвакуировать пострадавших от взрыва топлива. Об этом 26 сентября сообщает Минобороны России.

«Российские миротворцы эвакуируют санитарной авиацией в медицинские профильные учреждения мирных жителей Нагорного Карабаха, пострадавших после взрыва топлива вблизи трассы Степанакерт – Аскеран», — говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как миротворцы помогают транспортировать раненых на носилках. Они грузят их в машины и самолеты.

Ранее, 25 сентября, на складе в пригороде Степанакерта произошел врыв топлива. Очевидцы сообщили, что около взорвавшейся цистерны с бензином находилось множество водителей. Они пытались достать топливо, чтобы покинуть Карабах на собственных автомобилях. В результате пострадало более 200 человек.

В тот же день сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха прибыли уже 6650 беженцев. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает соответствующим жильем.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

В Минобороны РФ 20 сентября сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 т гуманитарного груза.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.