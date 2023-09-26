Аналитик назвала реалистичным прогноз Минэкономразвития по инфляции в России

Инфляция в России после роста к концу 2023 года до 7,5% будет оставаться на «видимом уровне» весь следующий год, при этом к концу 2024-го ожидается, что он снизится до 4,5%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что прогноз министерства выглядит выполнимым.

«По нашему мнению, рост инфляции в России в этом году связан с нестабильностью курса рубля, и кроме этого фактора на рост потребительских цен влияет рост цен на бензин, который стал последствием сокращения субсидий нефтяным компаниям по демпферу. Из-за ослабления рубля подорожали импортные товары, что вносит вклад в совокупный уровень инфляции», — объяснила эксперт.

При этом она уточнила, что летом на рост инфляции влияли противоречивые факторы. С одной стороны, фактором роста было увеличение стоимости авиабилетов, гостиничных и туристических услуг. Однако традиционная плодоовощная дефляция в летний период не позволяла слишком сильно разгоняться совокупному показателю инфляции потребительских цен, добавила аналитик. В конце осени этот фактор перестает действовать.

«В то же время рост инфляции до конца года может прекратиться, если правительство примет своевременные и действенные меры по стабилизации обменного курса рубля. Например, дополнительные меры валютного контроля могут повлиять на укрепление рубля и сдержать рост инфляции. Мы считаем, что по итогам 2023 года показатель официальной инфляции потребительских цен в России не превысит 7,5–8%, то есть прогноз Минэкономразвития выглядит, по нашему мнению, достаточно выполнимым», — заключила Мильчакова.

Ранее, 15 сентября, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что регулятор, приняв решение повысить ключевую ставку до 13% годовых, намерен удерживать ее на высоком уровне в течение продолжительного времени, пока не убедится, что инфляция начала устойчиво замедляться.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам 11 июля обратил внимание на то, что показатель инфляции в России является одним из самых низких в мире. В то же время он отметил, что при любых вызовах экономике все социальные обязательства будут выполняться.