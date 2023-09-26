После терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП) экономика Германии подорвалась, происходит деиндустриализация. Об этом 26 сентября рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин со ссылкой на слова главы комитета по вопросам экономики и защиты климата бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст.

«Немецкая торгово-промышленная палата проводила опрос, в котором приняли участие 3,5 тыс. компаний. И очень многие сказали, что собираются сократить производство здесь, в Германии, или перенести его в другую страну, где цены ниже», — отмечал Эрнст.

По словам Чащухина, диверсии на СП обернулись для экономики ФРГ «грандиозным подрывом» и падением уровня жизни.

Журналист также напомнил слова посла РФ в Германии Сергея Нечаева, который призвал к прозрачности в отношении расследований подрывов газопроводов и указал, что подобные атаки повторятся снова и где угодно в случае безнаказанности виновников.

«Факт остается фактом: все, что мы имеем на сегодняшний день, — это многочисленные спекуляции и информационные вбросы в СМИ, призванные отвести подозрение от истинных виновников», — говорил Нечаев.

В этот день, 26 сентября, запланировано заседание Совета Безопасности ООН по подрыву газопроводов.

25 сентября посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что совместное с РФ расследование терактов на газопроводах «Северных потоках» пугает Данию неудобными для страны последствиями. Он предположил, что в у властей могут быть опасения, что российская сторона узнает нечто, что создаст риски для сотрудничества датского государства с США в сфере безопасности или же его поставок вооружений Украине.

В августе американский журналист Сеймур Херш, известный своим расследованием диверсии на газопроводах, указал, что немецкие власти в лице канцлера Олафа Шольца знали о намерении американского лидера Джо Байдена уничтожить экономику ФРГ путем разрушения СП.

В том же месяце журнал Spiegel и телеканал ZDF со ссылкой на источники заявили, что след преступления ведет на Украину, а доказательств вины России в произошедшем нет. По словам собеседников, Германия не приняла мер по защите газопроводов, несмотря на то что военная разведка Нидерландов получила информацию о готовящейся атаке группой из шести человек.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.