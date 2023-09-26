Реклама
Прямой эфир
Мир
Участники протестов в Ереване начали перекрывать улицы
Мир
Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Интернет и технологии
WhatsApp предупредил о прекращении работы на смартфонах с Android 4
Мир
Страны НАТО втрое нарастили частоту разведполетов у Крыма с начала года
Армия
Пушилин заявил об улучшении позиций РФ на авдеевском и марьинском направлениях
Общество
Суд в Кемерово приступил к рассмотрению апелляций по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Мир
Семь пострадавших при взрыве цистерны в Карабахе умерли в больнице
Экономика
Нефтегазовым компаниям могут ввести налог на сверхприбыль
Армия
В ЛНР заявили об активизации авиации ВСУ на купянском направлении
Авто
Автодилеры спрогнозировали подорожание автомобилей в РФ еще на 30%
Мир
В США назвали российские «Корнеты» мощнейшим оружием против западных танков
Мир
В Одесской области Украины сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры
Происшествия
В Белгородской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике
Мир
Польская прокуратура признала украинской упавшую ракету С-300
Сюжет:

В Германии указали на подрыв экономики после диверсий на «Северных потоках»

0
Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Settnik
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» (СП) экономика Германии подорвалась, происходит деиндустриализация. Об этом 26 сентября рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин со ссылкой на слова главы комитета по вопросам экономики и защиты климата бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст.

«Немецкая торгово-промышленная палата проводила опрос, в котором приняли участие 3,5 тыс. компаний. И очень многие сказали, что собираются сократить производство здесь, в Германии, или перенести его в другую страну, где цены ниже», — отмечал Эрнст.

По словам Чащухина, диверсии на СП обернулись для экономики ФРГ «грандиозным подрывом» и падением уровня жизни.

Журналист также напомнил слова посла РФ в Германии Сергея Нечаева, который призвал к прозрачности в отношении расследований подрывов газопроводов и указал, что подобные атаки повторятся снова и где угодно в случае безнаказанности виновников.

«Факт остается фактом: все, что мы имеем на сегодняшний день, — это многочисленные спекуляции и информационные вбросы в СМИ, призванные отвести подозрение от истинных виновников», — говорил Нечаев.

Трубные дни: РФ получила скупые детали по взрывам «Северных потоков»
В бундестаге считают, что власти ФРГ не планируют всерьез заниматься расследованием диверсий и восстанавливать газопроводы

В этот день, 26 сентября, запланировано заседание Совета Безопасности ООН по подрыву газопроводов.

25 сентября посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что совместное с РФ расследование терактов на газопроводах «Северных потоках» пугает Данию неудобными для страны последствиями. Он предположил, что в у властей могут быть опасения, что российская сторона узнает нечто, что создаст риски для сотрудничества датского государства с США в сфере безопасности или же его поставок вооружений Украине.

В августе американский журналист Сеймур Херш, известный своим расследованием диверсии на газопроводах, указал, что немецкие власти в лице канцлера Олафа Шольца знали о намерении американского лидера Джо Байдена уничтожить экономику ФРГ путем разрушения СП.

В том же месяце журнал Spiegel и телеканал ZDF со ссылкой на источники заявили, что след преступления ведет на Украину, а доказательств вины России в произошедшем нет. По словам собеседников, Германия не приняла мер по защите газопроводов, несмотря на то что военная разведка Нидерландов получила информацию о готовящейся атаке группой из шести человек.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023