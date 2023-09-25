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Посол РФ заявил о страхе Дании вместе с РФ расследовать подрывы «Северных потоков»

Посол Барбин: Дания боится расследования с Россией подрыва «Северных потоков»
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Фото: Global Look Press/dpa/Andrew Harnik
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Совместное с РФ расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» пугает Данию неудобными для страны последствиями, предположил 25 сентября посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

«В контексте обсуждаемых в СМИ различных и противоречащих друг другу версий о возможных организаторах диверсий эта мотивировка вызывает множество вопросов. Не выражает ли такая позиция датской прокуратуры наличие в Копенгагене опасений, что российская сторона может узнать нечто, что создаст риски для сотрудничества Дании с США в сфере безопасности или же поставок Данией вооружений Украине?» — поделился посол в беседе с «РИА Новости».

Барбин допустил, что этим объясняется и тотальная закрытость хода расследования терактов на «Северных потоках».

Дипломат также указал на отсутствие какого-либо взаимодействия между РФ и Данией по расследованию взрывов на газопроводах. По его словам, прокуратура королевства опасается, что исполнение запросов России о правовой помощи якобы способно «поставить под угрозу национальную безопасность Дании».

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7 сентября первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о запросе Россией заседания Совета Безопасности ООН по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Оно состоится во вторник, 26 сентября.

Ранее, 27 августа, премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил о необходимости починить поврежденные газопроводы. По его словам, это поможет обеспечить энергоснабжение страны на 5–10 лет.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

Спустя несколько месяцев, в феврале 2023 года, американский журналист Сеймур Херш опубликовал итоги своего расследования диверсии на газопроводах, согласно которым к взрывам на «Северных потоках» причастны США. По утверждению Херша, газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы.

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