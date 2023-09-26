Дерипаска назвал санкции неэффективным оружием в XXI веке

Страны Глобального юга нуждаются в России, Западу трудно заставить их присоединиться к санкциям против РФ. Об этом 25 сентября заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в интервью изданию Financial Times.

По его словам, поездки в Азию убедили его в том, что страны Глобального юга не будут поддаваться давлению Запада и не станут присоединяться к его санкционной политике против России.

«Давайте взглянем правде в глаза. Они [страны Глобального юга] хотят развития, они нуждаются в российских ресурсах, в российских решениях, в торговле с Россией», — убежден миллиардер.

Бизнесмен добавил, что численность населения стран этого региона уже очень высока и продолжает расти.

«Знаете, им нужно кормить миллиард человек каждый день, а вы просите их связать себя обязательствами [присоединиться к санкциям против РФ] или страдать... Это была грубая ошибка людей, которые думали, что они могут использовать этот прекрасный механизм для давления», — отметил Дерипаска.

Ранее, 25 сентября, США ввели санкции против уральского титанового концерна «ВСМПО-Ависма». Всего в санкционный список США попало 28 организаций из России, Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана и Финляндии. Полный список отражен в Федеральном реестре-сборнике официальных документов американского правительства.

При этом Вашингтон убрал из санкционного списка российскую компанию «ОДК-Стар» (входит в корпорацию «Ростех»), куда она была включена совсем недавно, в сентябре.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. К этому моменту против России введено 11 пакетов западных санкций.