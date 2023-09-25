США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»

Уральский титановый концерн «ВСМПО-Ависма» был внесен в санкционный список США. Соответствующее положение появилось в Федеральном реестре-сборнике официальных документов американского правительства.

Всего в санкционный список США попало 28 организаций из России, Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана и Финляндии. Само ведомство прокомментировало это тем, что, по оценке американского правительства, они «действуют вопреки интересам нацбезопасности или внешней политики Соединенных Штатов». После введенных ограничений «ВСМПО-Ависма» не сможет экспортировать титан в Америку.

До этого, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом стимулируют развитие страны. По его словам, так происходит с 2014 года.

14 сентября в Кремле указали на отсутствие понимания принципа введения и снятия санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не понимает ни логику введения, ни логику отмены антироссийских мер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. К этому моменту против России введено 11 пакетов западных санкций.