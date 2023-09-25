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США сняли санкции с российской компании через неделю после введения

Минфин США: сняты санкции с российской «ОДК-Стар»
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В США управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина убрало из санкционного списка пермскую компанию «ОДК-Стар» (входит в корпорацию «Ростех»). Об этом 25 сентября говорится в сообщении пресс-службы на сайте американского ведомства.

В санкционный список США компания попала в сентябре. Это было связано с проведением спецоперации России на Украине.

Однако, несмотря на исключение пермской компании из санкционного списка, некоторые санкции в отношении «ОДК-Стар» продолжат действовать из-за ее связи с Ираном. В статье указано, что причиной ограничений в отношении российской компании стало именно сотрудничество с иранской авиастроительной госкорпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).

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Ранее в этот день министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении пяти российских компаний. Американское правительство посчитало, что эти компании действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов.

До этого, 8 марта этого года, минфин США также сообщил, что исключил из санкционных списков некоторые дочерние структуры Сбербанка: речь шла о четырех дочерних организациях российского банка, все они зарегистрированы в Казахстане.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. К этому моменту против России введено 11 пакетов западных санкций.

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