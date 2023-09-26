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Российские военные врачи оказали помощь в Нагорном Карабахе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт — Аскеран. Об этом сообщили в Минобороны РФ 26 сентября.

Начальник медицинского отряда Российского миротворческого контингента (РМК) Павел Суслов рассказал, что с момента происшествия к ним обратились 23 мирных жителя с сильными ожогами.

«Всем нуждающимся и пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объёме — выполнена первичная хирургической обработка ран, выполняется анестезиологическое или реанимационное пособие. На данный момент решается тактика дальнейшего лечения», — сообщил он.

По данным Минобороны, на территории РМК развернут блочно-модульный городок, оснащенный современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки, автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи, а также операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.

В состав медицинского отряда входят врачи различных специальностей, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, эпидемиологи и психологи.

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Ранее, 26 сентября, Азербайджан отправил машину скорой помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами для лечения 200 человек.

25 сентября произошел взрыв цистерны в бензохранилище на дороге Степанакерт – Аскеран. Пострадавшие доставлены в медицинские центры Степанакерта. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое.

По заявлению омбудсмена региона Гегам Степаняна местных медицинских возможностей недостаточно, чтобы спасти жизни граждан. Он призвал задействовать самолеты санитарной помощи.

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