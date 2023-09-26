Минсельхоз в качестве подготовки к правительственному часу главы ведомства Дмитрия Патрушева в Госдуме, который состоится в конце сентября, уже подготовил ответы на вопросы фракций к этому событию. Документ направили в нижнюю палату парламента, «Известия» ознакомились с ним. В бумагах ведомства говорится, что экспорт зерна в этом году подскочил в 2,2 раза, согласно данным ФТС на 11 сентября этого года, и составил 44,6 млн т. Речь идет о данных с 1 января.

Аналитики подтверждают: с начала сельскохозяйственного года (стартует с 1 июля 2023 года и продолжается до 1 июля 2024 года) и на сегодняшний день эта динамика сохраняется. Так, РФ уже вывезла за рубеж 16,5 млн т, сказал «Известиям» независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Хотя в предыдущем сезоне 2022/2023 года показатель за этот период составлял 9,5 млн т.

Рост экспорта зерна на старте этого сельскохозяйственного года обусловлен большими переходящими запасами с прошлого сезона, заметили в Минсельхозе. Так, в 2022/2023 годах аграрии получили исторический сбор в размере 157,7 млн т зерновых, напомнили в министерстве. Тогда за рубеж вывезли рекордный показатель в 60 млн т. На данный момент производители уже собрали более 123 млн т зерна.

По прогнозу Минсельхоза, в текущем сезоне Россия поставит за рубеж до 60 млн т зерновых.

«Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись наши компании-экспортеры, российским производителям и переработчикам удалось сменить вектор своей деятельности на дружественные страны, одни из которых — государства ближнего зарубежья», — отмечается в документах министерства.

Так, доля экспорта продукции АПК в эти страны увеличилась до 87%, речь идет о данных по итогам первого полугодия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Высокий колос: экспорт зерна из России подскочил в 2,2 раза