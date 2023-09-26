ЦБ может передать хранение своих наличных банкам

Центробанк (ЦБ) может передать функцию хранения своей наличности коммерческим банкам. Это один из вариантов развития системы наличного денежного обращения (НДО), который регулятор обсуждает с рынком и экспертами в преддверии подготовки стратегии НДО после 2025 года. Об этом «Известиям» рассказал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

В прошлом году ЦБ начал активно размещать в хранилищах кредитных организаций собственные запасы наличных, разрешая их использовать для обслуживания клиентов. Такая мера понадобилась из-за всплеска спроса на наличность со стороны населения и бизнеса, чтобы не допустить перебоев. В некоторые дни в начале весны банкам пришлось пополнять свои кассы на сотни миллиардов рублей в сутки.

«Эта практика оказалась чрезвычайно востребованной. Она позволяет банкам сократить транспортные расходы и затраты, которые связаны со сдачей и получением наличных в Банке России. И самое главное, это позволяет им более гибко управлять собственной ликвидностью — ведь, чтобы зачислить деньги на свой корреспондентский счет, банку не надо физически доставлять наличные в наши подразделения», — рассказал в интервью «Известиям» Сергей Белов.

Он сообщил, что банки готовы распространять эту практику как на удаленных территориях, так и в крупных городах и административных центрах. То есть формат будет масштабироваться и развиваться.

Кроме того, как указал Белов, ЦБ сейчас размышляет над стратегией наличного денежного обращения после 2025 года и обсуждает с банками возможность изменения модели.

«Будем дальше смотреть, координироваться с кредитными организациями. Важно хорошо подумать, к какой модели нужно прийти в перспективе. Сейчас она у нас смешанная, а далее нужно взвесить — или всё отдать в банки, или, напротив, полностью вернуть функцию хранения наличных денег регулятору. Мы пока исходим из того, чтобы передать часть наличности в коммерческие банки», — отметил Белов.

Как напомнил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, уже действующая стратегия развития НДО на 2021–2025 годы предусматривает возможность хранения наличных в коммерческих банках. Эксперимент по передаче денег проводился до 2017 года, а до 2020-го регулятор изменил нормативно-правовую базу. По его словам, на 1 сентября 2023 года, по данным Банка России, эту модель полноценно используют четыре банка — «Сбер», ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, в 83 подразделениях которых хранятся наличные деньги.

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Деньги на кассы: ЦБ может передать хранение своих наличных банкам