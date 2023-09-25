Глава МИД Чехии поддержал направление посла в Россию

Чехии стоит направить в Россию своего посла, как это сделали другие страны Европейского союза (ЕС). Об этом 25 сентября заявил глава МИДа республики Ян Липавский.

«Меня нисколько не радует, в каком состоянии находятся чешско-российские отношения. Мы периодически и очень жестко осуждаем российскую агрессию против Украины, но тем не менее все остальные ключевые страны нашего блока имеют представительства в Москве на уровне послов», — приводит его слова агентство ČTK.

Липавский рассказал, что Чехия обменивается с Россией информацией различной степени важности. По его словам, наличие посла в Москве отвечает чешским национальным интересам.

Ранее, 29 августа, издание Seznam Zprávy сообщило, что власти Чехии планируют направить в Москву нового посла, чтобы «диппредставительство в России наилучшим образом отражало чешские интересы».

До этого, 25 июня, Липавский сообщил, что Чехия не намерена сокращать штат посольства в Москве.



В феврале премьер-министр республики Петр Фиала заявил, что Чехия поддерживает минимальные дипотношения с Россией и не видит необходимости полностью их прекращать.

Чехия прекратила работу своих генконсульств в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года после начала спецоперации по защите Донбасса. Вместе с тем по решению республики закрылись генконсульства РФ в Карловых Варах и Брно.